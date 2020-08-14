Karamelli nektarinli milföylü alt-üst tart

Servis: 23 cm’lik fırına dayanıklı tava veya kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

Karamel için;

1 bardak toz şeker

2 yemek kaşığı su

75 gr tereyağı

4 adet nektarin, sert olanlardan seçilmeli

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı tarçın

4 adet kare milföy hamuru, oda ısısında

1 tatlı kaşığı un

Yapılışı:

*Toz şeker ve suyu tartı pişireceğiniz tavaya alın, içine hiç kaşık değdirmeden kısık ateşte şeker eriyip karamel rengini alana kadar pişirin (acılaşmaması için rengi çok koyu olmamalı). Tereyağını ekleyip ocağı kapatın, yağ eriyinceye kadar karıştırın.

*Karamel pişerken bu arada nektarinleri yıkayıp kurulayarak kabuklarını soymadan dilimlere ayırın, pişen karamelin üzerine yerleştirin, vanilya özütü ve tarçını nektarinlerin üzerlerine serpiştirin.

*Milföy hamurlarını birleştirip fırın kağıdı üzerinde 25 cm çapında olacak gibi merdaneyle açın ( açarken merdaneye yapışmaması için 1 tatlı kaşığı kadar un serpin).

*Açtığınız hamuru nektarinlerin üzerine alıp kenarlarını içe doğru kıvırın. Üzerine bıçakla artı olacak gibi delik açın.

*190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

*Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince servis tabağını tavanın üzerine kapatarak ters çevirin. Yanında dondurma ile ılık veya soğuk olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...