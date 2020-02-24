Kan portakalı kremalı tart nasıl yapılır?

Oldukça lezzetli bir tarif! Kan portakalı kremalı tart yapılışı...

Altında yerken ağızda dağılan leziz tart, üzerinde kan portakallı yumuşacık kremasıyla kahve & çay yanına çok yakışan lezzet… İki aşamalı hazırladığım kan portakallı tartın ilk aşamasında tart hamurunu hazırlayıp fırında pişiriyorum. İkinci aşamada yumurtalı ve portakal sulu karışımı pişen tartın üzerine dökerek tekrar fırınlıyorum. İki aşamalı olmasına rağmen yapılışı gayet kolay olan tartı buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.

Servis: 22*22 cm'lik kare fırın kabında

Hazırlama süresi: 15 + 10 dakika

Pişirme süresi: 20 + 30 dakika

Kan portakalı kremalı tart için malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

125 gr tereyağı, oda ısısında

40 gr toz şeker, 3 yemek kaşığı

150 gr un, 1 bardak

1 portakal kabuğu, rendelenmiş

3 yumurta, oda ısısında

180 gr pudra şekeri, 1 bardak

35 gr un, 4 yemek kaşığı

1 portakal kabuğu, rendelenmiş

125 ml kan portakalı suyu, yarım bardak

Servis öncesi üzeri için;

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Portakal dilimleri

Antep fıstığı ezmesi





Kan portakalı kremalı tart yapılışı:

Kare fırın kabına 1 tatlı kaşığı tereyağı sürerek fırın kağıdı ile kaplayın Tereyağı, toz şeker ve 1 bardak elenmiş unu parmak uçlarınızla karıştırın, rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip yoğurun (yumuşak ama ele yapışmayan hamur elde ediyoruz). Hamuru kalıba yayarak üzerini düzeltin. Kabarmaması için çatalla hafif delikler açıp 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra ılınması için kenara alın. Fırın ısısını 175 dereceye ayarlayın. Tart ılınırken bu arada yumurtaları mikserin yüksek deviri ile 3-4 dakika çırpın, pudra şekeri ve unu eleyerek yumurtalara ekleyin, rendelenmiş portakal kabuklarını da ilave ederek spatula ile homojen hale gelene kadar alttan üste doğru karıştırın. En son portakal suyunu ekleyip karıştırın ve ılınan tartın üzerine akıtın (krep hamuru akışkanlığında oluyor). Hamuru akıtırken oluşan kabarcıkları kalıbı tezgaha hafifçe vurarak giderin. 175 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırının ısı ayarını kapalı konuma getirin, soğuyana kadar fırının kapağı aralık olarak içinde bekletin (üzerindeki yumurtalı karışım fırının sıcaklığıyla sabitleşecektir). Tart tamamen soğuyunca 16 eşit dilime ayırın, servisten hemen önce pudra şekeri serperek, portakal dilimleri ve Antep fıstığı ezmesiyle süsleyin.

Afiyetle sevgiyle kalın…