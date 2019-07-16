Kalite nedir?

Kalite bir yaşam tarzıdır. Yapılan, yaptırılan, verilen maddi ve manevi değere eş bir bütündür, niteliği üstün olandır. İnsanın kendine yakışanı yapmasıdır.

Kalite, sosyal çevre ve psikolojik yaptırımlara karşı kendin olarak yol alabilmek, kendinle barışık olup özüne sahip çıkmaktır. İstikrar ve bilinçtir, kişilere göre değişkenlik göstermeyen erdemli davranış biçimidir.

Kalite kişinin ruhunda olmalıdır ki insana dair kişilik davranışları da anlamını bulsun, insan olmanın gerekliliklerini yerine getirebilsin. Kalite kişinin neye önem verdiği ile alakalıdır. Kimine göre maddi zenginlik, kimine göre fikir ve ruh güzelliğidir. Tesadüf olmadığı ise tek gerçektir.

Okun yaydan çıkması kimseyi etkilemez, hedeflenen noktaya isabet etmesi önemsenir ama okun yaydan çıkabilmesi de kalitedir ve hedefler her zaman doğru olmayabilir.

Kalite kendini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektir, hayata sürekli olarak keşfetmek isteyen gözlerle bakarken diğer insanlarla olan ilişkilerini saygı üzerine kurmaktır, faydalı olmak için çalışır, kişiler ile uğraşmaz olayları ve ideolojileri sorgular. Sevgi, saygı, vicdan, paylaşmak, empati duygusu yüksektir.

Kalite, nesneler için görsellikle nitelendirilirken insanlar için görünmeyen değerleriyle anlamlandırılır. Herhangi bir ürün için işlevsellik ve dayanıklılıktır. İnsanda bunu söyleyebilmek için daha fazla paradigmaya ihtiyaç vardır. Zeka, kişilik, güvenilirlik, kültür ve zarafet gibi.

Kalite kültürel birikimdir, donanımdır, gelişmişlik düzeyidir. Kalite insana göre saygıdır, değerlere ve adalete bağlı kalmaktır, farklılıkları korumaktır, kalite yaş aldıkça gelişebilmektir, kalite insan olabilmektir, korkusuzca adaletli olabilmektir.

Kalite sadece öznel düşünerek değil de karşındaki insan her kim olursa olsun nesnel davranabilip gerçek empati kurmak ve onu anlayabilmektir.

Kalite her mekanda devinebilen, tartışılabilen, kalıp olmayan bir mizaçtır. İhtiyaç ve beklenti kriterlerine uyuyorsa kalitelidir. Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişir, tıpkı zaman gibi izafi bir kavramdır.

Hülya Çakıcı

***

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!