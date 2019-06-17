Kakuleli nektarin reçeli

Arkadaşımın bahçesinden gelen taze nektarinlerle yaptığım reçeli kabuklarıyla birlikte pişirdim. Kabukların reçele bıraktığı pembemsi renk ve kakulenin kendine has tadıyla reçelin lezzetini çok beğendik, hatta bir top vanilya dondurma ile ilk tadımlar yapıldı.

Taze peynir ile kahvaltıda veya tatlı niyetine tüketebileceğiniz reçeli deneyin derim.

Malzemeler:

1 kg nektarin

800 gr toz şeker

5-6 adet kakule çekirdeği

Yarım çay kaşığı tereyağı

1 silme çay kaşığı limon tuzu

Yapılışı:

1) Nektarinleri yıkayıp kurulayarak kabuklarını soymadan dilimlere ayırın ve reçel tenceresine aktarın. Üzerine toz şeker ve kakule çekirdeklerini ilave ederek tencerenin kapağını kapatın, bir gece veya en az 6-7 saat sularını bırakması için bekletin.

2) Ertesi gün tereyağını ekleyerek tencerenin kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 25- 30 dakika pişirin. Limon tuzunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın.

3) Pişen reçelden küçük bir tabağa kaşıkla akıtın, damla halinde kalıyorsa reçel olmuş demektir, akışkan ise 2-3 dakika daha pişirin. Sıcakken kavanozlara doldurup tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.

Afiyetle sevgiyle kalın…