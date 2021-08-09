Kahveli kurabiye nasıl yapılır?

Servis: 24 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Kahveli kurabiye için malzemeler:

125 gr. tereyağı, oda ısısında

80 gr. toz şeker

1 yumurta

250 gr un

75 gr ceviz içi

1 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı sıcak suda eritilmiş

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı toz şeker, üzerine serpmek için

Yapılışı:

*Ceviz içlerini rondodan geçirerek un haline getirin.

*Tereyağı ve toz şekeri el mikseriyle 2 - 3 dakika çırpın, yumurtayı ekleyerek 2 - 3 dakika daha çırpın. Bir yemek kaşığı suyla eritilmiş kahveyi ilave ederek karıştırın. Un, rondodan geçirilmiş ceviz içi, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek tereyağlı karışıma ekleyin. Elinizle yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

*Hamuru buzdolabında yarım saat kadar dinlendirdikten sonra 24 eşit parçaya ayırın, 9 - 10 cm uzunluğunda çubuklar yaparak uçlarını birleştirin. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirerek üzerlerine toz şeker serpin.

*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Kurabiyeler soğuyana kadar tepside bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...