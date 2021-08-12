Kağıt, plastik ve metal ambalajlı ürünlere depozito sistemi geliyor

Kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. Ambalajlar iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.

Kağıt, plastik ve metal ambalajlı ürünlere depozito sistemi geliyor
Yaşam
12 Ağustos 2021 Perşembe

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren marketlerde yeni dönem başlıyor. Poşetlerden sonra kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. Ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.


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Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türkiye'de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor ve bunun 9 milyarı pet ambalajlardan oluşuyor. Depozito İade Sistemi ile söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1,4 milyar lira katkı sağlanabilir" ifadelerini kullandı.


PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, plastik, cam, metal-alüminyum ve karton atıkların çöpe değil, geri dönüşüme gitmesini sağlayacak Depozito İade Sistemi (DİS), 2022 yılında devreye girecek. Çevresel sorunları azaltması beklenen DİS'in, geri dönüşüm sektöründeki yatırımları hızlandırması bekleniyor.


Poşetin doğada çözünme süresinin 1000 yıl olduğunu biliyor muydunuz?

Denize, sokağa attığınız çöplerin çevreye, doğal yaşama ve sağlığımıza ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız? Plastikler ve bazı atıklar, doğada binlerce yılda bile yok olmuyor. Peki plastiklerin ve atıkların doğada ne kadar sürede yok olduğunu biliyor musunuz?

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Plastik poşet: 1000 yıl
Plastik tabak: 500 yıl
Strafor: 5000 yıl - 2 milyon yıl
Cam şişe: 4000 yıl
Pet şişe: 400 yıl
Sakız: 5 - 25 yıl
Kaset: 100 - 1000 yıl
Sigara izmariti: 1 - 2 yıl
Bebek bezi: 550 - 450 yıl
Gazete: 6 hafta
Pil: 3000 yıl
Deterjan: 400 yıl
Poliüretan köpükler: 1000 yıl
Kutu teneke: 50 - 200 yıl
Kağıt mendil: 1 ay
Karton süt kutusu: 3 ay
Çakmak: 100 yıl
Olta: 600 yıl

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