Kadın Oyunları Festivali 2022 programı açıklandı

Geçen yıl Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile dört kentte ilk defa gerçekleştirilen ve ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali 2022'nin Şubat ve Mart aylarında toplam dört kentte düzenlenecek programı açıklandı. Seçkide birbirinden özel tiyatro oyunlarının olduğu festivalde ayrıca kadın sorununu derinlemesine irdeleyecek paneller de yapılacak.
Ankara
15 Şubat Suzy Storck
16 Şubat Yeni Bir Şarkı
17 Şubat 45 Saniye
18 Şubat Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun
19 Şubat Acı Kaybımız (festival oyunu/prömiyer)
Yer: ABB Tiyatrosu Gençlik Parkı /Ulus
Saat: 20:00 (Tüm Oyunlar)
Konyaaltı
23 Şubat Acı Kaybımız
24 Şubat Sıfır Noktasındaki Kadın
25 Şubat Yaralarım Aşktandır
26 Şubat Hayal Satıcısı
Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi
Saat: 20:00 (Tüm Oyunlar)
Bandırma
1 Mart 45 Saniye
3 Mart Sıfır Noktasındaki Kadın
4 Mart Acı Kaybımız
5 Mart Yaralarım Aşktandır
6 Mart Hayal Satıcısı
Yer: Bandırma Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi
Saat: 20:00 (Tüm Oyunlar)
Ayvalık
23 Mart Yeni Bir Şarkı
24 Mart 45 Saniye
25 Mart Hayal Satıcısı
26 Mart Yaralarım Aşktandır
27 Mart Acı Kaybımız
Yer: Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi
Saat: 20:00 (Tüm Oyunlar)
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