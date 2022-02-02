Kadın Oyunları Festivali 2022 programı açıklandı

Geçen yıl Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile dört kentte ilk defa gerçekleştirilen ve ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali 2022'nin Şubat ve Mart aylarında toplam dört kentte düzenlenecek programı açıklandı. Seçkide birbirinden özel tiyatro oyunlarının olduğu festivalde ayrıca kadın sorununu derinlemesine irdeleyecek paneller de yapılacak.

Ankara

15 Şubat Suzy Storck

16 Şubat Yeni Bir Şarkı

17 Şubat 45 Saniye

18 Şubat Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun

19 Şubat Acı Kaybımız (festival oyunu/prömiyer)

Yer: ABB Tiyatrosu Gençlik Parkı /Ulus

Saat: 20:00 (Tüm Oyunlar)

Konyaaltı

23 Şubat Acı Kaybımız

24 Şubat Sıfır Noktasındaki Kadın

25 Şubat Yaralarım Aşktandır

26 Şubat Hayal Satıcısı

Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi

Saat: 20:00 (Tüm Oyunlar)

Bandırma

1 Mart 45 Saniye

3 Mart Sıfır Noktasındaki Kadın

4 Mart Acı Kaybımız

5 Mart Yaralarım Aşktandır

6 Mart Hayal Satıcısı

Yer: Bandırma Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi

Saat: 20:00 (Tüm Oyunlar)

Ayvalık

23 Mart Yeni Bir Şarkı

24 Mart 45 Saniye

25 Mart Hayal Satıcısı

26 Mart Yaralarım Aşktandır

27 Mart Acı Kaybımız

Yer: Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi

Saat: 20:00 (Tüm Oyunlar)