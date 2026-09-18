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Kastamonu'nun gizli hazinesi: Kirazlı Şelalesi

Doğal dokusuyla göz kamaştıran Kirazlı Şelalesi, eşsiz biyoçeşitliliği ve el değmemiş yapısıyla bölgenin en hassas doğa koruma alanları arasında yer alıyor.

Giriş: 18 Eylül 2026, Cuma 12:23
Güncelleme: 18 Eylül 2026, Cuma 12:23
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan Kirazlı Şelalesi, kayaç yapısı ve havuzuyla ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor. 

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Kirazlı Şelalesi'ne, Çatalzeytin ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki İsmail köyünden sonra ormanlık alan ve dere yatağından ilerleyerek yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşün ardından dar bir boğazdan geçilerek ulaşılıyor.

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Yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz, ziyaretçilerine serinleme fırsatı sunuyor. Suyun kayalarda meydana getirdiği şekil ve renkler, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

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Şelalenin döküldüğü alandaki ilgi çekici kayaç yapısı ve berrak doğal havuzu (göllet), uzun yürüyüşün ardından ziyaretçilere görsel bir şölen sunar.

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Şelaleyi özel kılan en önemli jeolojik detay, suyun katmanlı arduvaz taşları üzerinden süzülerek dökülmesidir. 

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Bu katmanlı kayaç yapısı, döküldüğü noktada berrak ve derin bir doğal havuz/gölet oluşturur.

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Sarp kanyon yapısı ve sık bitki örtüsü nedeniyle kuş gözlemcileri, doğa fotoğrafçıları ve macera trekking grupları için Kastamonu'nun saklı rotalarından biridir.

* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir. 

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