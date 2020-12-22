Kabuk

Kabuk
Hayatın Sesi
22 Aralık 2020 Salı
Özlem Şatır Taşcıoğlu

Kabuk tutmuştu ve acımıyordu. Tuhaf bir katılık hissi bırakmıştı sadece ardında ve biraz da gerginlik. Orada olmasından rahatsızlık duyuyordu sıklıkla ama kabuğu kaldırmaya da korkuyordu. Önceden kaldırmışlığı vardı ve biliyordu. Bu yüzden cesaret edemiyordu.


Ya tekrar kanarsa? Ya da altındaki izi ömrü boyunca bedeninde taşımak zorunda kalırsa?


Kendi halinde düşmesini bekleyecekti bu yüzden. Usulca. Deneyimlerinden biliyordu zaten, önce bir tarafı hafif ayrılacaktı teninden, sonra gün be gün ufak parçalar halinde kalan kısımları. Ve her gün merakla gözleyecekti o. Sabırsız bir çocuğun pencere pervazında annesini beklediği gibi bekleyecekti. Dört gözle.


Ve sabredecekti bu defa. Sabretmeyi uykusuz gecelerinde öğrenmişti nasılsa. Uykusuz gecelerin bir bildiği vardı. Gece ile gündüz bile vaktinden önce kavuşamıyorlardı. Uykusuz gecelerin bir de yadigarı vardı ona. Sisli beyni. Belki de suçlulukla karışık yediği somun ekmeğiydi faili. Hangisi bilemedi. Bildiği tek şey zihnindeki hatıralar hep soğuk ve pusluydu. Her biri sanki birer müstakbel mahkumdu. Hafızası ise hep bir kaçış halindeydi olay mahallinden. Hatırlamak işte, çok zordu bu yüzden.


Acaba ne olmuştu da kabuk tutmuştu? Tuhaf...

Olayları değil ama kabuğu kaldırırken aldığı hazzı çok net hatırlıyordu. Kendini tutabilmek işte bu yüzden bir hayli zordu. Zaten iradesi de oldukça zayıftı ama bu defa şaşırtıcı bir şekilde, aldığı hazzı erteleme konusunda kararlıydı. Dokunmayacak ve koparmaya çalışmayacaktı.


Korkuyordu.

Ya tekrar kanarsa? Ya da altındaki izi ömrü boyunca bedeninde taşımak zorunda kalırsa? Ki kesin olurdu. Acıya acıya öğrendiği bir gerçekti bu. Bu yüzden unutması da çok zordu. Çocukluk yaraları kolay kabuk tutar ve kabuğunu kopardıkça için için kanardı. Ama henüz bilmediği bir gerçek de vardı. Kanayan yerde bir vakit sonra kan kırmızı çiçekler açardı.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.