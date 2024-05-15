İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasını 16 Mayıs Perşembe günü başlatacaklarını açıkladı. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz.

16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9 - 26 yaş aralığındaki vatandaşlar, İBB'nin sitesinde yer alan "HPV AŞI UYGULAMASI PROJESİ BAŞVURU FORMU" üzerinden aşı başvurusu yapabilecek."