Hamilelikte HPV aşısı yaptırılır mı?

HPV (Human Papilloma Virus / İnsan Papilloma Virüsü), genital siğillerin yanı sıra rahim ağzında, vulvada, vajinada ve anüste kanser oluşumlarına neden olabilen bir tür virüstür. HPV’nin ve neden olduğu hastalıkların önlenmesi için önerilen HPV aşısı, genellikle 9-26 yaş arası tüm kadınlara öneriliyor. Peki hamilelikte HPV aşısı güvenli mi?

Hamilelikte uygulanan tüm ilaç ve aşı tedavileri ile ilgili önemli kısıtlamalar mevcut. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle hamilelikte yapılan HPV aşısının fetüsü etkilemediği görülmüş olsa da, yakın zamana kadar insanlar üzerinde bir çalışma yapılmamış olması akılda soru işaretleri bırakmıştı.

New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, dört değerlikli HPV aşısının hamile kadınlara uygulandığında herhangi bir tehlike oluşturmadığını ortaya koydu. Danimarka - Kopenhag'daki Statens Serum Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, 2006 ve 2013 yılları arasında Danimarka'da kayıtlı tüm hamilelik dosyalarına baktılar ve hamileliğin erken döneminde HPV aşısı yaptıran 1.665 kadını, aşılandıklarında hamile olmayan 6.660 kadına ilişkin bilgilerle karşılaştırdılar.

Araştırmacılar, aşının kendi başına düşük, herhangi bir doğum kusuru, erken doğum, ölü doğum veya düşük doğum ağırlığı olasılığını artırmadığını buldu.

Bu çalışmanın sonuçları, hamile olduklarının farkında değilken aşı yaptıran kadınlar için güven verici olsa da, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aşının Kategori B ilacı olarak sınıflandırılmasının değiştirileceğine dair bir açıklama yapmadı. Yani, aşının hayvan çalışmalarında gelişmekte olan bir fetüse zarar veriyor gibi görünmediği, ancak tüm risklerinde henüz bilinmediğini ifade ediyor.

HPV aşısının hamilelik sırasında uygulanmasının güvenliğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ve bu nedenle hamilelik sırasında HPV aşısına karşı tavsiyede bulunan yönergeler muhtemelen değişmeden kalacaktır. Esasen, HPV aşısının zararsız olduğu daha fazla araştırma ile doğrulanana kadar hamilelik sırasında önerilemeyecek.

Sonradan hamile olduğu anlaşılan kadınlara, aşının üç bölümlük serisinin dozları verilmiş olsa bile, büyük olasılıkla doktorları tarafından aşıdan kaçınmaları tavsiye edilecektir. Aşının kalan dozları hamilelikten sonra yeniden başlatılabilir.

Hamileyken HPV aşısı olduysanız ne yapmalısınız?

Hamile olduğunuzun farkında olmadan HPV aşısı olduysanız, doktorunuza bildirin. Hamileliğinizin ve bebeğinizin aşıdan zarar görmeyeceğinden nispeten emin olsanız da, doktorunuz sizi daha yakından takip etmek veya hamileliğinizi Merck'e aşı üreticilerine bildirmek isteyebilir.

Referanslar:

Lisa Fayed. "Is It Safe to Get the HPV Vaccine During Pregnancy?". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/pregnancy-and-the-hpv-vaccine-is-it-safe-582018 (14.02.2020)