Hamilelikte HPV aşısı yaptırılır mı?

HPV hem hamilelikte hem de sonrasında anne ve bebek için risk oluşturan bir virüs. Bu nedenle hamilelikte HPV aşısı yapılması önerilebiliyor.

Hamilelikte HPV aşısı yaptırılır mı?
Hamilelik
22 Şubat 2021 Pazartesi

HPV (Human Papilloma Virus / İnsan Papilloma Virüsü), genital siğillerin yanı sıra rahim ağzında, vulvada, vajinada ve anüste kanser oluşumlarına neden olabilen bir tür virüstür. HPV’nin ve neden olduğu hastalıkların önlenmesi için önerilen HPV aşısı, genellikle 9-26 yaş arası tüm kadınlara öneriliyor. Peki hamilelikte HPV aşısı güvenli mi?


Hamilelikte uygulanan tüm ilaç ve aşı tedavileri ile ilgili önemli kısıtlamalar mevcut. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle hamilelikte yapılan HPV aşısının fetüsü etkilemediği görülmüş olsa da, yakın zamana kadar insanlar üzerinde bir çalışma yapılmamış olması akılda soru işaretleri bırakmıştı.


New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, dört değerlikli HPV aşısının hamile kadınlara uygulandığında herhangi bir tehlike oluşturmadığını ortaya koydu. Danimarka - Kopenhag'daki Statens Serum Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, 2006 ve 2013 yılları arasında Danimarka'da kayıtlı tüm hamilelik dosyalarına baktılar ve hamileliğin erken döneminde HPV aşısı yaptıran 1.665 kadını, aşılandıklarında hamile olmayan 6.660 kadına ilişkin bilgilerle karşılaştırdılar.


Araştırmacılar, aşının kendi başına düşük, herhangi bir doğum kusuru, erken doğum, ölü doğum veya düşük doğum ağırlığı olasılığını artırmadığını buldu.


Bu çalışmanın sonuçları, hamile olduklarının farkında değilken aşı yaptıran kadınlar için güven verici olsa da, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aşının Kategori B ilacı olarak sınıflandırılmasının değiştirileceğine dair bir açıklama yapmadı. Yani, aşının hayvan çalışmalarında gelişmekte olan bir fetüse zarar veriyor gibi görünmediği, ancak tüm risklerinde henüz bilinmediğini ifade ediyor.


HPV aşısının hamilelik sırasında uygulanmasının güvenliğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ve bu nedenle hamilelik sırasında HPV aşısına karşı tavsiyede bulunan yönergeler muhtemelen değişmeden kalacaktır. Esasen, HPV aşısının zararsız olduğu daha fazla araştırma ile doğrulanana kadar hamilelik sırasında önerilemeyecek.


Sonradan hamile olduğu anlaşılan kadınlara, aşının üç bölümlük serisinin dozları verilmiş olsa bile, büyük olasılıkla doktorları tarafından aşıdan kaçınmaları tavsiye edilecektir. Aşının kalan dozları hamilelikten sonra yeniden başlatılabilir.


Hamileyken HPV aşısı olduysanız ne yapmalısınız?

Hamile olduğunuzun farkında olmadan HPV aşısı olduysanız, doktorunuza bildirin. Hamileliğinizin ve bebeğinizin aşıdan zarar görmeyeceğinden nispeten emin olsanız da, doktorunuz sizi daha yakından takip etmek veya hamileliğinizi Merck'e aşı üreticilerine bildirmek isteyebilir.


Bu enfeksiyon birçok kansere yol açabiliyor!
Bu enfeksiyon birçok kansere yol açabiliyor!


Referanslar:

Lisa Fayed. "Is It Safe to Get the HPV Vaccine During Pregnancy?". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/pregnancy-and-the-hpv-vaccine-is-it-safe-582018 (14.02.2020)




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.