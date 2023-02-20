İstanbul'da tahliye edilen okullar listesi!

Okullarda yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler İstanbul'da tahliye edilen okullar listesine çevrildi.

İstanbul'da tahliye edilen okullar listesi!
Yaşam
Giriş: 20 Şubat 2023 12:00 Güncelleme: 20 Şubat 2023 12:35
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İstanbul’da riskli olarak kabul edilen okulların isimleri belli oldu. Valilikten gelen açıklamaya göre 31 ilçede, 93 okul naklediecek. İstanbul’da tahliye edilen okullar listesi...


Tahliye edilen okullar hangileri?


Arnavutköy

Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

Suatlar Anaokulu

Deliklikaya İlkokulu

Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu


Ataşehir

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

Akşemsettin Anaokulu

Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)


Avcılar

Gümüşpala İlkokulu

Güngör Tekiner Ortaokulu

Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu


Bağcılar

Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu

Kazım Karabekir Ortaokulu

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

Zübeyde Hanım Anaokulu

Massit Mesleki Eğitim Merkezi


Bahçelievler

Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

Mustafa Kemal İlkokulu

Hürriyet İlkokulu

1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları


Beşiktaş

Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu

Lütfi Banat Ortaokulu


Beykoz

Yavuz Selim İlkokulu

İshaklı İlkokulu

Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

Kaynarca Anaokulu

Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

Kemaletin Tuğcu İlkokulu


Beylikdüzü

Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu


Beyoğlu

Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)


Büyükçekmece

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli

Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Çatalca

Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu

Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu

Karacaköy İlkokulu


Esenyurt

Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi


Eyüpsultan

Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi


Fatih

Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

Yedikule İlkokulu/Ortaokulu

Vefa Lisesi (B Blok)

Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi


Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu


Güngören

Ergenekon İlkokulu


Kadıköy

Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu


Kağıthane

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri

Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Kartal

Yıldız İşçimenler İlkokulu

Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Küçükçekmece

Atakent Özel Eğitim Anaokulu

Papatya Anaokulu

Gelincik Anaokulu

Kanarya Ortaokulu

Çiğdem Anaokulu

Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

Nene Hatun Anaokulu

Yasemin Anaokulu

Zübeyde Hanım Anaokulu


Maltepe

Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu


Pendik

Fatih İmam Hatip Ortaokulu

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Sancaktepe

Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu


Sarıyer

Şükrü Nailpaşa İlkokulu

Rumeli Feneri İlkokulu


Şile

Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi


Silivri

Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Silivri Anadolu Lisesi

Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu


Şişli

Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu


Sultangazi

Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi

75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

Mehmetçik İlkokulu


Ümraniye

Ümraniye İmam Hatip Lisesi

Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi


Üsküdar

Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)


Zeytinburnu

Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokul



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