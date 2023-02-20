İstanbul’da riskli olarak kabul edilen okulların isimleri belli oldu. Valilikten gelen açıklamaya göre 31 ilçede, 93 okul naklediecek. İstanbul’da tahliye edilen okullar listesi...
Tahliye edilen okullar hangileri?
Arnavutköy
Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
Suatlar Anaokulu
Deliklikaya İlkokulu
Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
Ataşehir
Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
Akşemsettin Anaokulu
Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
Avcılar
Gümüşpala İlkokulu
Güngör Tekiner Ortaokulu
Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
Bağcılar
Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
Kazım Karabekir Ortaokulu
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
Zübeyde Hanım Anaokulu
Massit Mesleki Eğitim Merkezi
Bahçelievler
Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
Mustafa Kemal İlkokulu
Hürriyet İlkokulu
1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
Beşiktaş
Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
Lütfi Banat Ortaokulu
Beykoz
Yavuz Selim İlkokulu
İshaklı İlkokulu
Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
Kaynarca Anaokulu
Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
Kemaletin Tuğcu İlkokulu
Beylikdüzü
Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
Beyoğlu
Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
Büyükçekmece
Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çatalca
Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
Karacaköy İlkokulu
Esenyurt
Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
Eyüpsultan
Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
Fatih
Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
Vefa Lisesi (B Blok)
Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
Güngören
Ergenekon İlkokulu
Kadıköy
Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
Kağıthane
Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kartal
Yıldız İşçimenler İlkokulu
Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Küçükçekmece
Atakent Özel Eğitim Anaokulu
Papatya Anaokulu
Gelincik Anaokulu
Kanarya Ortaokulu
Çiğdem Anaokulu
Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
Nene Hatun Anaokulu
Yasemin Anaokulu
Zübeyde Hanım Anaokulu
Maltepe
Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
Pendik
Fatih İmam Hatip Ortaokulu
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sancaktepe
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
Sarıyer
Şükrü Nailpaşa İlkokulu
Rumeli Feneri İlkokulu
Şile
Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
Silivri
Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Silivri Anadolu Lisesi
Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
Şişli
Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
Sultangazi
Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
Mehmetçik İlkokulu
Ümraniye
Ümraniye İmam Hatip Lisesi
Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar
Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
Zeytinburnu
Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokul
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