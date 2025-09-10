İspanya’da çocuğu sigara içen ebeveynlere ceza!

İspanya'da sigara tüketimini sınırlayan yeni yasa tasarısı kapsamında çocukları tütün mamulleri içen ebeveynlere 100 euroya kadar para cezası verecek.

İspanya’da çocuğu sigara içen ebeveynlere ceza!
Yaşam
Giriş: 10 Eylül 2025 11:19 Güncelleme: 10 Eylül 2025 11:28
ABONE OL

İspanya’da bakanlar kurulunda kabul edilen ve görüşülüp oylanması için meclise gönderilen "tütün yasa tasarısı" teraslarda sigara içilmesini ve reşit olmayanların sigara içmesini yasaklarken, elektronik sigara kullanımını da sınırlandırıyor. Tasarıda, İspanya'da ilk kez reşit olmayanlara tütün ürünleri tüketimi yasaklanırken, çocuklarının tütün ürünlerini içmelerini önleyemeyen ebeveynlere de 100 euroya kadar para cezası getirilmesi öngörülüyor.


İspanya'da Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde olduğu gibi 18 yaş altındakilere sigara satışı mevcut durumda zaten yasak olsa da çocukların sigara tüketimine karşı şimdiye kadar getirilmiş herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyordu. Sağlık Bakanı Monica Garcia, tasarıya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "İspanya'yı tütünle mücadelede yeniden ön saflara taşıyan bir yasa hazırladık. 2005'te kapalı alanlarda sigara içmenin yasaklanmasıyla bir öncüydük, 2010'da da bar ve restoranlarda sigara içmek yasaklandı. Ancak zaman değişti ve yeni yasal değişiklikler gerektiği görüldü. Yeni ürünler ortaya çıktı ve yeni halk sağlığı ihtiyaçları ortaya çıktı. Tütün her gün 140, yılda 50 bin kişinin hayatına mal oluyor. Kanserlerin yüzde 30'u sigaranın risk faktörüyle ilişkili” ifadelerini kullandı.


Diğer yandan, mevcut durumda 20'den fazla ülkede uygulandığı belirtilen düz paketleme (tüm paketlerin aynı olması, marka logolarının olmaması ve aynı yazı tipiyle basılması) uygulamasının uzun süren müzakerelere rağmen yasa tasarısına dahil edilmediği görüldü. İstatistiklere göre, İspanya'da geçen yıl sigara satışları, kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayan ilk yasanın çıkarıldığı 2005 yılına kıyasla yüzde 53,8 düşüşle 2 milyar 143 milyon paket oldu.


Haber Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.


Sigarayı bıraktığımız ilk 20 dakikada...
Sigarayı bıraktığımız ilk 20 dakikada...


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.