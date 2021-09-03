Ispanaklı ravioli tarifi

İtalyan mutfağından; hafta sonu tüm aile bir aradayken yapabileceğiniz doyurucu ve leziz ıspanaklı lorlu ravioliler...

Servis: 18 adet

Hazırlama süresi: 60 dakika

Pişirme süresi: 4 - 5 dakika

Malzemeler:

Ravioli hamuru için;

200 gr çok amaçlı beyaz un

100 gr sarı sert buğday unu veya makarnalık ince irmik unu

2 yumurta

60 gr ıspanak püresi

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için;

100 gr lor peyniri

50 gr ezine keçi peyniri

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı muskat

1 yumurta akı

Domates sosu için;

5 adet domates, püre yapılmış + 1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım çay kaşığı tuz

Piştikten sonra üzerine;

50 gr rendelenmiş parmesan

Taze çekilmiş karabiber

Fesleğen yaprakları

Yapılışı:

*Hamuru için; Un, irmik ve tuzu harmanlayıp tezgaha alın, ortasına çukur açarak yumurtaları bu çukura kırın. Çatalla hafifçe karıştırıp ıspanak püresini ilave edin. Kenardan ortaya doğru karıştırarak sert bir hamur elde edene kadar yoğurun ( bu aşamada ihtiyaç duyarsanız kontrollü olarak un ekleyebilirsiniz).

*Hamuru üç parçaya ayırıp elinizle yuvarlak bezeler yapın. Üzerlerine temiz bir mutfak bezi örterek 30 dakika dinlendirin.

*Hamurlar dinlenirken bu arada domates sosu ve lor toplarını hazırlayın.

*Domates sosu için; Küçük bir tencerede tereyağını eritin, sarmısakları ilave edin. 1 dakika sonra domates püresini salçayı ve tuzu ekleyin, koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

*Lorlu iç harç malzemelerini karıştırıp 18 eşit parça olacak gibi minik toplar hazırlayın.

*Dinlenen hamurları uzunlamasına iki milimetre inceliğinde açın.

*Lorlu topları aralıklı olarak hamura yerleştirip etraflarını suya batırdığınız fırçayla ıslatın (bu işlemi kestiğimiz yerlerin yapışmalarını sağlamak için yapıyoruz). Üzerine diğer hamuru yerleştirip yuvarlak kurabiye kalıbıyla kesin. Ravioli hamurlarının kenarlarını çatal ile bastırarak sabitleştirin ve unlanmış tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde yapın (kenarlardan artan hamurları minik kareler halinde kesip kurutarak çorbalarda kullanabilirsiniz).

*Derin bir tencereye 4 - 5 litre kadar su alarak kaynatın, 1 yemek kaşığı tuz ve raviolileri kaynayan suya aktarın. 4 - 5 dakika pişirip kevgir yardımıyla tepsiye aktarın.

*Domates sosundan tabaklara birer kepçe kadar pay edin, üzerine raviolileri yerleştirin. Rendelenmiş parmesan, karabiber ve fesleğen yapraklarıyla servis edin.

Kısa bir not:

*Raviolileri hazırladıktan sonra pişirmeden tek sıra halinde tepsiye yerleştirerek dondurucuda dondurabilirsiniz. Sonrasında kilitli poşetlerde bir ay kadar dondurucuda saklanabilir. Pişireceğiniz zaman suyu kaynatıp hamurları çözülmelerini beklemeden kaynayan suya aktarıp yukarıdaki işlem sırasıyla devam edebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...