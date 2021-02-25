İtalyan mutfağından; Cannelloni İtalyan mutfağında tüp şeklinde makarna çeşitine verilen ad. İçleri kıymalı veya peynirli harç ile doldurup domates sosuyla fırında pişirilir. Kıymalısına beşamel sosu, peynirlisine domates sosu çok yakışıyor. Bu defa ıspanaklı lorlu iç dolguyla hazırladığım cannellonide yaz mevsiminde yaptığım domates sosunu kullandım. Aşağıda cannellonileri alacak boyutta iki ayrı fırın kabında hazırladığım haliyle tarifi yazdım. Tek büyük tepside de yapabilirsiniz.

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 30 + 10 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik klasik su bardağı ölçüsüyle;

İç dolgu için;

1/2 kg ıspanak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

1/2 bardak rendelenmiş parmesan

1 bardak rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

500 gr lor peyniri

1 yumurta

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

1/2 çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı karabiber

Domates sosu için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kg domates püresi

2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

7 - 8 dal taze fesleğen, yıkanıp incecik doğranmış

Üzerine;

1 bardak rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

250 gr cannelloni makarna

Ispanaklı lorlu cannelloni yapılışı:

*İç dolgu için; Ispanakları yıkayıp fazla suyunu süzdürerek incecik doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın, yemeklik doğranmış soğanı ekleyip açık ateşte yumuşayıncaya kadar kavurun. Ispanakları ilave ederek sularını salıp tamamen çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurun. Ocağı kapatıp ıspanaklar soğuyana kadar beklettikten sonra diğer iç dolgu malzemelerini ekleyerek karıştırın. Ispanaklı dolguyu sıkma torbasına geçirip kenarda bekletin.

*Domates sosu için; Zeytinyağı ve ezilmiş sarımsakları orta boy bir tencereye alın. Orta ateşte sarımsakların aroması yağa geçene kadar 1 - 2 dakika kavurun (yanmamasına dikkat edin), domates püresini ekleyip sos koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Ocağı kapatıp karabiber, tuz ve fesleğeni ekleyin.

*Domates sosundan 2 - 3 yemek kaşığı kadar fırın kabının tabanını kaplayacak gibi yayın. Cannellonileri ıspanaklı harç ile doldurup fırın kabındaki domates sosunun üzerine tek sıra halinde yerleştirin. Üzerine domates sosunu dökerek önce fırın kağıdı, sonra folyo ile kaplayın.

*180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Folyo ve fırın kağıdını çıkardıktan sonra bir bardak mozarella veya taze kaşarı üzerine serperek tekrar fırına verin, peynirler eriyip üzerleri kızarana kadar 10 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...