İş'te Eşit Kadın Sertifikası alan ilk turizm tesisi

Turizm sektöründe “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını alan ilk kuruluş olan Gloria Hotels & Resorts, iş hayatında fırsat eşitliğini ve kadınların güçlenmesini destekleyenler arasında olmaya devam ettiğini duyurdu.

Turizm sektöründe “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını alan ilk tesis

Turizm sektöründe “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını alan ilk kuruluş Gloria Hotels & Resorts olmuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile tekrar gündeme gelen kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarını teşvik eden ve kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve eşit fırsatlar sunmak adına attığı adımları tekrar vurguladı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından geliştirilen ve bağımsız denetim kuruluşu Intertek tarafından yapılan değerlendirme sonucunda gerekli kriterleri karşılayan kuruluşlara verilen İş'te Eşit Kadın Sertifikası; cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sisteminin uygulanması, çalışanlar için güvenli çalışma koşullarının sağlanması, taciz ve şiddeti önleyici mekanizmaların oluşturulması, tedarik zincirinin bu politikalar konusunda bilgilendirilmesi, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için sosyal etki yaratılması ve tüm paydaşların çözüme katılımının sağlanması gibi unsurları kapsıyor. Gloria Hotels & Resorts, 2023 yılında alarak turizm sektöründe bir ilke imza atmıştı.

8 Mart Kadınlar Günü için yapılan açıklamada, kurumun Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı arasında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefini kurumsal değerlerinin merkezine koyarak, kadın istihdamını destekleyen ve eşit iş fırsatları sunan bir yönetim anlayışı benimsediği vurgulandı. Söz konusu yönetim anlayışı gereği kadın çalışanlara ve liderlere eşit şekilde kariyer fırsatları sunulduğu ve iş hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için somut adımlar atılmaya devam edildiği belirtildi.