İran'da neler oluyor?

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

Ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleşen protestolarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Protestolarda, "ahlak polisine ölüm", "kadınlar, yaşam, özgürlük" sloganları atıldı. Sokaklarda gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkardı, bayrak yaktı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Saç kesme eylemi başladı

22 yaşındaki Mahsa'nın ölümünü protesto için ise başta İran olmak üzere dünyanın dört bir yanında kadınlar saç kesme eylemi yaptı. İranlı aktivist Masih Alinejad Twitter paylaşımda, "İranlı kadınlar, Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etmek için saçlarını keserek öfkelerini gösteriyor. Bu cinsiyet ayrımcılığı rejiminden bıktık" dedi.