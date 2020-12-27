İnsan vücudu hakkında yanlış bilinen 12 gerçek

Bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı günümüzde doğru olduğu kadar yanlış bilgiler de çok fazla. Hatta bu yanlış bilgilendirmeler geri dönülemeyecek sonuçlara bile yol açabilmekte. Gizemini asırlardır korumaya devam eden insan vücudu hakkında da çeşitli efsaneler bulunmakta. Peki, bunlardan hangiler doğru, hangileri yanlış?

İşte insan vücudu hakkında yanlış bildiğiniz 12 gerçek:

1- Yanlış: Beynimizin sadece yüzde 10'unu kullanırız.

Doğru: Beyin zarımızın büyük bir kısmı biz uyurken bile tam kapasite çalışmaktadır.

2- Yanlış: Yetişkinliğe erişildiğinde beyin hücrelerinin gelişimi durur.

Doğru: Nöronlarımız hayatımız boyunca gelişmeye ve değişmeye devam eder.

3- Yanlış: Karanlıkta okuma yapmak ya da ekran başında zaman geçirmek gözleri bozar.

Doğru: Gözleriniz bu şekilde çok yorulur ancak dinlendikten sonra normal haline döner.

4- Yanlış: Saç kırıkları şampuan ya da krem ile onarılabilir.

Doğru: Saç kırıklarından kurtulmanın tek yolu saç kestirmektir.

5- Yanlış: İnsanların görme, duyma, koklama, dokunma ve tat alma olmak üzere sadece 5 duyusu vardır.

Doğru: İnsanlar minimum 21 duyuya sahiptir. Örneğin oda sıcaklığını hissetmek bunlardan biridir.

6- Yanlış: Hapşırdığımızda kalbimiz durur.

Doğru: Kalp ritmimiz hapşırdığımızda bazen değişir ama asla durmaz.

7- Yanlış: Soğuk algınlığına yakalanmak hava soğukken daha kolaydır.

Doğru: Soğuk algınlığının sebebi virüslerdir, hava sıcaklığı değil.

8- Yanlış: Terlemek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Doğru: Terlemek vücudunuzun soğumasını sağlar.

9- Yanlış: Havuç görme yetinizi geliştirir.

Doğru: Havuç aslında kaslarınızın zarar görmesini önlemeye yardımcıdır.

10- Yanlış: Sağlıklı bir gülüş için dişlerin bembeyaz olması şarttır.

Doğru: Dişlerin doğal rengi hafif sarıdır.

11- Yanlış: Yanıklara yağ sürmek daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Doğru: Yanığa soğuk uygulamak en doğru yöntemdir. Yağ sürmek, sıcaklığın deri içinde hapsolmasına neden olur.

12- Yanlış: Bileğinizde bulunan çizgiler, geleceğiniz ve sağlığınız hakkında habercidir.

Doğru: Bileğinizdeki çizgiler bileğinizin sürekli hareket etmesinden dolayı oluşmuştur ve falcılıkla hiçbir ilgileri yoktur.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Referans: Brightside. 12 Myths about human body. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/creativity-art/12-myths-about-the-human-body-that-we-should-forget-185205/