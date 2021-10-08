İncirli ıspanak salatası

Servis: 2 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Salata malzemeleri:
- 50 gr ceviz içi
- 300 gr bebek ıspanak, yıkanıp iyice kurutulmuş
- 2 - 3 adet taze incir
- 50 gr rokfor & keçi peyniri gibi aromalı herhangi bir peynir
- 2 sap biberiye
Sos malzemeleri:
- Yarım portakalın suyu
- 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
- Yarım bardak sızma zeytinyağı, 100 ml
- 1 çay kaşığı bal
- 1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
Yapılışı:
*Ceviz içini tavada kısık ateşte birkaç dakika kavurun.
*Ispanakların saplarını kopartarak geniş bir salata kasesine yerleştirin. İncirleri dilimlere ayırıp ıspanakların üzerine alın. Peynirleri küpler halinde doğrayıp ceviz içi ve biberiyelerle birlikte salatanın üzerine serpiştirin.
*Sos malzemelerini kasede iyice karıştırarak salatanın üzerine gezdirin, en son nar ekşisini gelişigüzel akıtıp bekletmeden servis edin.
Kısa bir not:
*Salataya sosu eklemeden birkaç saat önce hazırlayıp üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında bekletebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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