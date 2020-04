Birisiyle kozmik bağınızın olduğunu gösteren 8 işaret

Birisiyle kozmik bağlantınız olduğunun 8 işareti

Bazı insanlar hayatımızda çok ayrı yerdedirler. Her halimizi anlar, bizi sever ve bize destek olurlar. İşte bu kişilerle aramızda kozmik bağlantı vardır.

Evrendeki her şey birbirleriyle bağlantılıdır. Olan biten her şeyin bir sebebi vardır ve böylece iyi ve kötünün dengesi sağlanmış olur. Yaşananlar bir nimettir ya da bir derstir. Eğer sevdiğiniz ve ruh eşiniz olan kişiyle beraberseniz, evren size bunu söyleyecektir. Hayatımıza giren her kişi bir sebepten ötürü girmiştir. Ya çok pozitif biriyle tanışırsınız ve sürekli onun etrafında olmak istersiniz ya da öyle biriyle tanışırsınız ki sizi canlı olduğunuza pişman eder; hepsinin bir sebebi vardır. Bazen hayatımıza giren bir kişinin bizim için doğru kişi olduğunu düşünebilir ve sonuç pek de ummadığımız gibi olabilir. Ama evrenin kozmik partnerleri bir araya getirmesi nadir olan bir şey değildir. Eğer kozmik partneriniz, gerçek aşkınız ya da ruh ikiziniz ile beraberseniz ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. Sanki kader sizi bir araya getirmiş gibi hissedersiniz.

Bu kişiler bazen anlaşması zor olabilir ya da favori kişiniz olabilir. Bir nimet ya da ders olarak nitelenebilirler. Peki biriyle kozmik bağlantınız olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? İşte bunu anlamanın 8 işareti...

Sizi motive ederler

Hayatınıza giren bu insanlar, sizi olduğunuzdan daha da iyi bir insan olabileceğinize dair motive ederler. Bu kişilerle konuşurken gerçek hedef ve amaçlarınızı görebilirsiniz. Hayatınızda üzerine çalışmanız gereken noktaları bulmanıza yardımcı olurlar.

Size ilham verirler

Bu kişiler sizi motive ettiği gibi aynı zamanda size ilham kaynağı da olurlar. İşler ne kadar zor olursa olsun her zaman doğru kararı verebildiklerini düşünürsünüz. Her zaman bu kişilerden tavsiye alabilirsiniz, hatta bazen tavsiye istemenize bile gerek kalmadan onlar size yardımcı olmuştur bile. Tek yapmanız gereken biraz dikkat vermektir.

Biraz yavaşlamanıza olanak sağlarlar

Son 10 yılda hayat oldukça zor ve karmaşık bir hal aldı. Çok sık dünyevi şeylere takılı kalabiliyor ve gerçek amacımızı unutabiliyoruz. İşte böyle zamanlarda karşınızdaki kişi size maddi şeylerin o kadar da önemli olmadığını hatırlatır. Size kozmik öneminizi hatırlatır ve hayat hakkında stresli olmak yerine, onun tadını çıkartabilmeniz için biraz yavaşlamanızı hatırlatır.

Bazen size acı yolla öğretirler

Evrenden gelen her ders ve öğreti hoş bir deneyimdir. Hayatınızda sizi büyük ölçüde etkileyen bir insanla tanışabilirsiniz, ancak bu her zaman olumlu olacak anlamına gelmez. Bu insanlar size acıyı öğretirler. Öğrenmesi zor ama uzun süre etkisinde kalacağınız bir ders.

Rutinleri bozarlar

Hayat sürekli aynı şekilde yaşanacak bir rutinden ibaret değildir. Her zaman iş, uyku, yemek ve bunları tekrar et değildir. Yeni şeyler denemeniz ve yeni insanlarla tanışmanız gerekir. Kozmik bir bağınız olan bu kişiler ise size küçük şeylerin tadını çıkarmaya ve yeni şeyler denemeye ihtiyacınız olduğunu gösterir.

Kalbinizi açmanıza yardım ederler

Biriyle kozmik bağlantı kurduğunuzda artık ona kalbinizi açmanın zarar vermeyeceğini ve hatta iyi olacağını anlarsınız. Birçok insan, gerçekçi olmayan sosyal beklentiler nedeniyle bugünün toplumunda robotmuş gibi davranır, böylece duygularını görmezden gelir ve duygusuz gibi davranırlar. Kozmik partneriniz ise kusurlu olmanın ve insanların bunu görmesinde bir sorun olmadığının farkına varmanızı sağlar. Eksileriniz ne olursa olsun sizi severler.

Size amacınızı hatırlatırlar

Hepimizin kendine ait spiritüel bir amacı vardır ama günümüzün modern dünyası bu amacı kolayca unutmamızı sağlayabiliyor. İşte bu zamanlarda bu kişiler size yardımcı olurlar çünkü size gerçekte kim olduğunuzu bilerek bakarlar.

Size iyileştirici gelirler

Bu kişilerle beraber olmak bile daha iyi hissetmenizi sağlar. Yaptıkları her şey sizin daha çok evdeymiş gibi hissetmenizi sağlar. Kötü ve zor günlerinizde ideal rahatlatıcınızdır.

Referanslar: Debi Allison, ''8 Signs That Show You Have A Cosmic Connection With Someone'' (2 Nisan 2020) Şuradan alındı: https://awarenessact.com/8-signs-that-show-you-have-a-cosmic-connection-with-someone/