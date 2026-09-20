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Bora Aksu İlkbahar/Yaz 2027

Bora Aksu'nun İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonu, Londra Moda Haftası kapsamında St. Cyprian's Kilisesi'ndeki defilede tanıtıldı.

Giriş: 20 Eylül 2026, Pazar 21:10
Güncelleme: 20 Eylül 2026, Pazar 21:10
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Londra Moda Haftası kapsamında, Türk moda tasarımcısı Bora Aksu'nun SS27 (İlkbahar/Yaz 2027) koleksiyonu St Cyprian's Church'te düzenlenen defileyle tanıtıldı. (AA) 

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Markanın masalsı ve nostaljik ruhu, İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonunda Antep işi nakış detayları ile yeni bir boyut kazandı. 

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İmza niteliğinde katmanlı tül elbiseler, yüksek yakalar ve nostaljik pelerinlerin yanı sıra; maskulen kesimlere sahip ceketlerin altından süzülen tül etekler koleksiyonun maskülen ve feminen dengesi kurdu.    

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Renk atmosferinde pudra pembe, krem ve lila tonlarının yarattığı saf atmosferin yanı sıra, siyah ve bordo renkler denge kurdu. 

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Bora Aksu'nun her sezon podyuma taşıdığı "güçlü ve hikayesi olan kadın" teması, İlkahar/Yaz 2027 koleksiyonunda 17. Yüzyılda İngiltere'de yaşayan, ülkenin profesyonel kadın ressamlarından Mary Beale ile hayat buldu. 

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Mary Beale'in tuvalindeki ışık-gölge (chiaroscuro) oyunlarından ve kullandığı yağlı boya pigmentlerinden ilham aldığı gözlemlenen Aksu, ressam Beale'in tablolarındaki sanatsal estetikle birlikte, bir kadın olarak dönemin zorlu şartlarına karşı sergilediği cesur ve bağımsız duruşu odağına aldı. 

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Bora Aksu'nun İngiliz dönem estetiği ile Anadolu el işçiliğini bir araya getiren çok kültürlü koleksiyonunda Antep işi nakışın yanı sıra üç boyutlu çiçek aplikeler ve zanaat detaylarını vurguladı. 

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