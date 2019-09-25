Sarılma şekliniz ilişkinize dair mesajlar veriyor!

Sarılma şekilleri ve anlamları nelerdir?

İlişkinin farklı özelliklerini simgeleyen farklı türde sarılma şekilleri vardır. Peki, sizinki hangisi?

İlişki, içinde bulunması harika bir şeydir. Bir çiftin paylaştığı aşk, tarif edilemez. Ancak çoğunlukla fark etmesek bile, bir anda sorunlar ortaya çıkar. Başta küçük ve önemsiz görünebilirler; ancak zamanla, büyük ve güçlü duvarla dönüşürler. Her ilişkide, fark edildikleri takdirde, problemlere dair ipuçları veren bazı işaretler olduğuna inanıyoruz. Bu işaretlerden biri de, partnerinize sarılma şekliniz. Bir ilişkinin farklı özelliklerini simgeleyen farklı türde sarılma şekilleri var. İşte bunlardan birkaçı:

1. Ellerinizi partnerinizin ceplerine sokarak sarılmak

Ellerinizi partnerinizin ceplerine sokabilecek kadar rahat olmanız, partnerinizin sizin için bir anlam ifade ettiğini gösterir.

2. Kollarınızı partnerinizin beline sararak sarılmak

Kollarınızı bir insanın beline sarmanız, koruma içgüdüsünü gösterir. Onun için daima güvenlik ve rahatlık sağlayabileceğinize dair özgüveninizin işaretidir.

3. Doğrudan partnerinize bakarak sarılmak

Partnerinizin gözlerinin içerisine bakmanız, gerçek ve içten bir bağlantı yaratmayı başardığınız anlamına gelir. Ona sarılırken bir yandan da gözlerinin içine baktığınız seviyeye ulaştığınızda, ilişkiniz, fiziksel hazları aşmıştır artık. Artık karşınızdaki kişinin ruhuna bağlanmış durumdasınızdır.

4. Sarılırken partnerinizin sırtını ovmak

Bir insanın sırtını ovmak, rahatlatma göstergesidir. Daima o insanın yanında olmak istersiniz. Ona değer verirsiniz. Bu davranışla yaklaştığınız kişi, genelde problemlerinizi anlatmaya ve onunkileri dinlemeye gönüllü olduğunuz kişidir.

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5. Kollarınızı karşınızdaki kişinin omuzlarına koyarak sarılmak

Bir insan, kollarını karşısındaki kişinin omuzlarına koyarak sarılıyorsa, bu hareket, arkadaşlığı simgeler. Güven dolu bir ilişki kurmuşsunuz demektir; ama dostane bir yolla. Güvenmeye meyilli olduğunuz insanlardır.

6. Sarılırken karşınızdaki kişinin sırtını sıvazlamak

Sırt sıvazlamak da arkadaşlık göstergesidir. Bu şekilde, arkadaşlığın ötesinde bir yakınlık istemediğinizi göstermiş olursunuz. Arkadaşlığın erken aşamalarında olan insanların yaptıkları bir harekettir bu – dost ilişkisini tasdik etmek niyeti ile.

7. Sarılırken araya mesafe koymak

Bunu yapan insanlar var. Eğer biri, size sarılırken aranıza mesafe koyuyorsa, kendini rahatsız hissediyor demektir. Bu durum, güvensizliği ya da anlaşmazlığı gösterir. Yine de kötü bir şey olmak zorunda değil tabi ki. Sizi yakından tanımadığının da işareti olabilir.

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