Partnerinizin sizi artık sevmediğini gösteren 10 işaret

Artık partnerinizle konuşabileceğiniz ortak şeyler bulamıyorsanız...

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Partnerinizin sizi sevmediğini gösteren 10 işaret

Günlük hayatın içerisindeki her detay, partnerinizinhakkınızda hala aynı şekilde hissedip hissetmediğini gösterir. Bu küçük detaylar, normalde fark etmek istemediğiniz şeyleri de gözler önüne serer – bir zamanlar birbirinize karşı hissettiğiniz aşkın yok olduğunu…

 

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Gerçek aşkın, hayatın önemsiz gibi görünen detaylarında nasıl ortaya döküldüğünü bilmek, aranızdaki aşın artık var olmadığını daha erken anlamanıza yardımcı olabilir.

 

İşte partnerinizin artık sizi sevmediğini gösteren 10 işaret:


1. Partneriniz size ilgi göstermiyor ve bir başka kişiyi etkilemeye çalışıyorsa, muhtemelen yola devam etmenizin vakti gelmiştir; çünkü belli ki aranızda aşk kalmamış. Verebileceğimiz tavsiye şu: Kendinize odaklanın.

 

 

2. Açıkça ‘aşk bitti’ diyen bir başka işaret ise partnerinizin sizinle ilgilenmemesi ve sürekli başka bir şeyi (ya da başka birini) düşünmesi. Dürüstçe, uzun bir konuşma yapmakta ısrarcı olun; ama yine de kendinize odaklanın – yapabileceğiniz en iyi şey bu.

 

3. Partneriniz olan her şey için sizi suçluyorsa, onu hemen bırakmanız gerekiyor.


4. Artık birbirinizi desteklemiyorsanız ve partneriniz yanınızda uzun zaman geçiremiyorsa, bu durum size artık katlanamadığını gösterebilir. Onun için ne yaparsanız yapın, yeterli olmayacaktır. Size daha iyi davranacak birisine ihtiyacınız var.


5. Partneriniz bir anda size saygısızca davranmaya başladıysa, hasarlı ilişkinizi onarmak için bir kez daha denemeye kalkışmayın; daha iyi bir adam bulmaya çalışın.


6. Partneriniz sürekli sizi değil de başka bir şeyleri düşünüyorsa, bu kolaylıkla fark edilebilen işaret, partnerinizin aklının artık başka bir yerde olduğunu gösterir.


7. Artık partnerinizle konuşabileceğiniz ortak şeyler bulamıyor, birlikteyken sessizliğe bürünüyorsanız, belli ki birbirinize karşı pek de ilginiz kalmamış.

 

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8. Partneriniz, hayatında olan bitene dair size herhangi bir açıklama yapmıyorsa, bu durum, sizi kendi hayatının bir parçası olarak görmediğinin bir işaretidir; bırakın ve yolunuza devam edin.


9. Sürekli çalışıyor, iş seyahatlerine çıkıyor, oyunlar oynuyor ya da arkadaşları ile dışarı çıkıyor ve sizi yanında götürmüyor mu? Durum böyleyse eğer, haberler kötü. Artık sizi sevmiyor; hatta muhtemelen hayatında başka bir kadın var.


10. Yalan söyleyerek, aldatarak, konuşmayarak ve anlatmayarak canınızı yakıyor ve kendinizden nefret etmenize sebep oluyor. Bu noktada, aşkınızın bittiğini kabullenmelisiniz. Bırakın onu ve kendinize odaklanın. Bunu hak ediyorsunuz!

 

Bu haber healthysolutionsmagazine.net sitesinden derlenmiştir. 

 

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