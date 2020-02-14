İlişkiler hakkında bilmediğiniz 5 şaşırtıcı gerçek

İlişkiler hakkında bilinmeyenler haberimizde.

+ Sonra Oku
İlişkiler hakkında bilmediğiniz 5 şaşırtıcı gerçek

Hangi ülkede Sevgililer Günü yılda 12 kez kutlanıyor? Bazı insanlar neden ağaçlarla evleniyor? Sevdiğiniz kişinin gözlerine bakmak kalp ritminizi nasıl etkiliyor? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtı haberimizde!

 

Yelpazeyle ilan-ı aşk

Yolunuzun kesiştiği kişilerle tanışmak ya da beğendiğiniz kişilerle iletişime geçmek, her zaman bu kadar kolay değildi. Örneğin Viktorya Dönemi İngiltere’sinde kadınların beğenilerini açıkça ifade etmeleri hoş karşılanmıyordu. Ama elbette bu sıkıntının üstesinden gelmek için çeşitli taktikler de geliştirilmişti. Örneğin bir kadının yelpazesini sabit bir şekilde kalp hizasında tutması, karşısındaki erkeğe “Kalbimi kazandın” mesajını iletiyordu. Parmak ucunu yelpazenin tepesine dokundurmak “Tanışmak istiyorum”, Yelpazeyi boylu boyunca açarak tutmak “Beni bekle”, yüz hizasında sol yanağa yakın tutmak ise “Seninle ilgilenmiyorum” anlamına geliyordu.

 

BİRBİRİNİ SEVEN HER ÇİFTİN YAPTIĞI 10 ŞEY

 

Bir yılda 12 kez sevgililer günü kutlayabilirsiniz

Güney Kore, dünya üzerinde ilişkileri canlı tutmaya en çok önem veren ülke olabilir. Çünkü ülke genelinde her yıl tam 12 kez Sevgililer Günü kutlanıyor! Başta 14 Şubat olmak üzere her ayın 14’ünde kutlanan bu günler, farklı isim ve konseptlere sahip. Örneğin 14 Temmuz Gümüş Günü olarak biliniyor ve bu tarihte çiftler birbirlerine gümüş yüzükler hediye ediyor. 14 Ağustos “Yeşil Gün” olarak biliniyor ve çiftler bu tarihte doğa gezilerine çıkıyor. Benzer şekilde 14 Kasım Film Günü, 14 Aralık Sarılma Günü olarak kutlanıyor. Başka bir deyişle, Güney Koreliler aşkın nasıl yaşanacağını biliyor.

 

Uyum gözde başlıyor, kalpte sürüyor

Malum, partnerlerin birbiriyle uyumlu olması, sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazları arasında. Ancak University of California tarafından yapılan bir araştırma, birbirini seven çiftler arasındaki uyumun düşündüğümüzden da ileri bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor. Üniversitenin Psikoloji Bölümü uzmanlarının açıkladığı sonuçlara göre, üç dakika süreyle birbirlerinin gözlerine bakan partnerlerin kalp atış hızları birbirine eşitleniyor. Başka bir deyişle aşk gözlerden kalbe geçiyor ve sevenleri sakinleştiriyor! Yeri gelmişken bir başka araştırmaya daha değinmekte fayda var. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, sevdiğimiz birine sarılmak, vücudumuzun oksitosin salgılamasını sağlıyor ve ağrı kesici etkisi yaratıyor.

 

KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN İLİŞKİ HATALARI

 

Bir ağaçla evlenmek zorunda kalabilirsiniz

Hindistan, astrolojiye belki de dünyada en çok önem veren ülkeler arasında. Hâl böyle olunca, ilişkiler de gezegenlerin konumundan nasibini alıyor. Örneğin ülkenin bazı bölgelerinde, yıldız haritası Mars’ın etkisi altında olan kişilerin yapacağı evliliklerin kötü sonuçlanacağına inanılıyor. Neyse ki bu kozmik talihsizliğin üstesinden gelmenin bir yolu bulunmuş. Mars’ın etkisi altındaki kişi, önce temsili olarak bir muz ağacıyla evlendiriliyor. Böylece olumsuz etkililerin silindiğine inanılıyor ve ağaçtan boşanan kişi aşk hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

 

Oscar laneti’ ilişkileri bitirebilir

Magazin basınını takip edenler, Oscar kazanan pek çok aktrisin kısa süre içinde boşandığını duymuştur. Hatta ABD basınında zaman zaman bir ‘Oscar laneti’nden söz edilir. Peki nedir bu işin aslı? Toronto Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, bu soruya yanıt bulmak için 1936-2010 yılları arasında En İyi Aktris ödülü alan kişilerin medeni durumlarını mercek altına almış. Sonuçta Oscar alanların, aday gösterilip Oscar alamayanlara kıyasla 1.68 kat daha fazla boşandığı tespit edilmiş. Boşanmalardaki artışın nedeni tam olarak belirlenemese de araştırma ekibi Oscar kazanmanın bir tür statü değişimine neden olarak aile içi uyumu bozduğu düşüncesinde.

 

İçerik: Happn 

Aşk aşktır!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 01:30

    Hocam mehaba ben erken boşliyorum ve gevşeme var birde penisim çok küçük ne yapabilirim penisimi nasıl biyiturum bana yardimci olormusunuz

    Cevapla

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Çiçeklerin anlamları nedir?
Çiçeklerin anlamları nedir?
Erkekler neden olgun kadınlardan hoşlanır?
Erkekler neden olgun kadınlardan hoşlanır?
Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...
Çiftleri birbirine bağlayan küçük ayrıntılar...
Sevgiliniz yoksa Sevgililer Günü’nü böyle kutlayın
Sevgiliniz yoksa Sevgililer Günü’nü böyle kutlayın
Kendini parlatmak için yanındakini harcamak
Kendini parlatmak için yanındakini harcamak
Karşınızdaki kişiyi tanımak için bu 9 soruyu sorun
Karşınızdaki kişiyi tanımak için bu 9 soruyu sorun
Beni nişandan bir hafta önce bıraktı
Beni nişandan bir hafta önce bıraktı
"Kızımın sevgilisi var ne yapmalıyım?" diyorsanız...
"Kızımın sevgilisi var ne yapmalıyım?" diyorsanız...

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kol sarkmalarına karşı egzersiz
    Kol sarkmalarına karşı egzersiz

    Süresi : 02:09 İzlenme : 3128

  • Sezaryen mi normal doğum mu?
    Sezaryen mi normal doğum mu?

    Süresi : 01:53 İzlenme : 14383

  • Dövme nasıl yapılır?
    Dövme nasıl yapılır?

    Süresi : 01:38 İzlenme : 5174

  • Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?
    Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?

    Süresi : 00:54 İzlenme : 2473

  • Bebek banyosu nasıl yaptırılır?
    Bebek banyosu nasıl yaptırılır?

    Süresi : 05:37 İzlenme : 3562

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X