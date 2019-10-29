Sonsuza dek mutluluk mümkün!

İlişkinizin sonsuza dek sürmesine yardımcı olacak 20 şey

"Mutlu ilişkinin sırrı nedir?" sorusunun cevabı haberimizde.

Psikolog Gerald Rogers, zorlu bir boşanma sürecinden sonra, Facebook arkadaşlarına ve takipçilerine açık bir mektup yazdı. Girişi kısmında ise sadece şunları söyledi: “Sevdiğim kadını ve yaklaşık 16 yıllık evliliğimi kaybettikten sonra, işte keşke ben de bilseydim dediğim tavsiyeler…”

Okuyun, belki bir gün ilişkinizi kurtarırlar...

1- Kur yapmaktan asla vazgeçmeyin:

O kadını ASLA cepte görmeyin. Ona sizinle evlenmesini söylediğinizde, kalbine sahip olan o adam olacağınıza söz verdiniz. Bu, şimdiye dek size emanet edilen en önemli ve en kutsal hazine.

2- Kendi kalbinizi koruyun:

Kendinizi onun kalbini korumaya nasıl adadıysanız, kendinizinkini de aynı dikkatle korumalısınız. Kendinizi sevin, dünyaya karşı açık olun; ama kalbinizde, eşinizden başka hiç kimsenin giremeyeceği özel bir alan var, bunu unutmayın.

3- Tekrar ve tekrar âşık olun:

Sürekli olarak değişeceksiniz. Evlendiğiniz zamanki insanlar değilsiniz artık; beş yıl sonra da şimdi olduğunuz kişi olmayacaksınız. Değişim gelecek ve birbirinizi her gün yeniden seçeceksiniz.

4- Daima içindeki iyi olanı görün:

Sadece sevdiğiniz şeylere odaklanın. Odaklandıklarınız genişleyecektir. Sizi rahatsız eden şeylere odaklanırsanız, göreceğiniz tek şey, rahatsız olmak için nedenler olacaktır. Sevdiğinize odaklandığınızdaysa, kendinizi aşkın içine çekilmekten alamayacaksınız.

5- Onu değiştirmek ya da düzeltmek sizin işiniz değil:

Sizin işiniz, onu, herhangi bir değişim beklentisi olmaksızın, olduğu gibi sevmektir. Ve değiştiğinde, olduğu kişiyi de sevin – istediğiniz olsun ya da olmasın.

6- Kendi duygularınızın sorumluluğunu alın:

Sizi mutlu etmek, partnerinizin görevi değildir; sizi üzgün de edemez. Kendi mutluluğunuzu bulmaktan siz sorumlusunuz ve sonrasında elde edeceğiniz mutluluk v keyif, ilişkinize ve aşkınıza da yansıyacaktır.

7- Kızdığınızda asla onu suçlamayın:

Çünkü yalnızca SİZİN içinizdeki bir şeyi tetikliyor. Bunlar SİZİN duygularınız ve sizin sorumluluğunuz. Bu hislere kapıldığınızda, içinizdeki iyileşmeyi isteyen şeye bakın ve onu anlayın.

8- Onu kendi haline bırakın:

Üzgün ya da mutsuz olduğunda, hislerini düzeltmek sizin işiniz değil; sizin işiniz ona sarılmak ve hiçbir sorun olmadığını söylemek. Onu duyduğunuzu bilmesini sağlayın – önemli olduğunu, her zaman yaslanabileceği omuz olduğunuzu.

9- Aptallaşın:

Kendinizi çok ciddiye almayın. Gülün ve onu da güldürün. Kahkaha, her şeyi kolaylaştırır.

10- Ruhunu sevgiyle doldurun:

Aşk dilini ve kendini önemli, geçerli ve el üstünde hissettiği spesifik yolları öğrenin. Ona kendini seviliyor hissettiren on şeyi yazmasını söyleyin ve bunları ezberleyin. Ona her gün kendini kraliçe gibi hissettirmeyi öncelik haline getirin.

11- Yanında olun:

Ona yalnızca zamanınızı değil; aynı zamanda da dikkatinizi, ilginizi ve ruhunuzu verin. Zihninizi temizlemek için ne gerekiyorsa yapın ki onunlayken tamamen ONUNLA olun. Ona, en değerli müşterinize ettiğiniz gibi muamele edin.

12- Cinselliğini almaya gönüllü olun:

Maskülen varlığınızın gücü ile uzaklara götürmeye, yakıp kül etmeye, gücünüzle bitirip tüketmeye ve ruhunun en derinlerine nüfuz etmeye… Size tamamen güvenmesini sağlayarak feminen yumuşaklığında erimesine izin verin.

13- Salak olmayın:

Ve salak olmaktan korkmayın. Hatalar yapacaksınız; keza o da. Çok büyük hatalar yapmamaya çalışın ve yaptığınız hatalardan öğrenin. Mükemmel olmanız gerekmiyor; yalnızca çok salak olmayın yeter.

14- Ona alan bırakın:

Sürekli vermek konusunda çok iyi olan bu kadına, kendi ile ilgilenmesi gerektiğini hatırlatın. Ona kendine vakit ayırmasını söyleyin – özellikle de çocuklarınız olduktan sonra. Yenilenmesi ve odaklanması, size, çocuklarınıza ve dünyaya hizmet ederken kaybettiği kendini yeniden bulabilmesi için bu alana ihtiyacı var.

15- Hassas olun:

Daima güçlü olmak zorunda değilsiniz. Korkularınızı ve duygularınızı paylaşmaktan korkmayın, hatalarınızı kabul etmekten çekinmeyin.

16- Açık olun:

Güvenmek için HER ŞEYİ paylaşmaya gönüllü olmanız gerekiyor. Özellikle de paylaşmak istemediğiniz şeyleri. Gerçekten sevmek, kalbinizi açmak ve içeri girmesine izin vermek – bulduğu şeylerden hoşlanmama ihtimali bile varken – cesaret ister; ama korkmayın ve maskenizi düşürün.

17- Birlikte büyümeyi asla bırakmayın:

Bir kası çalıştırmayı bıraktığınızda doğal sürecin körelmeyi gerektirdiği gibi ilişkide de çalışmayı bırakmak benzer etki yaratır. Birlikte ulaşmak için çabalayabileceğiniz ortak hedefler ve hayaller bulun.

18- Para konusunda endişelenmeyin:

Para bir oyun; bir takım olarak birlikte kazanabilecek yollar bulun. Takım arkadaşları kavga ettiklerinde hiçbir şey çözülmez. Kazanmak için her iki kişinin de gücünden faydalanmanın yollarını bulun.

19- Hemen affedin:

Geçmişten yük taşımak yerine geleceğe odaklanın. Geçmişinizin sizi esir etmesine izin vermeyin. Karşılıklı yaptığınız geçmiş hatalara tutunmak, evliliğiniz için ağır bir çapa gibidir.

20- Daima aşkı seçin:

Nihayetinde gereken tek tavsiye, bu. Eğer yaptığınız tüm seçimlerde rehber ilkeniz buysa, evliliğinizin mutluluğunu hiçbir şey tehdit edemez. Aşk, her zaman dayanır.

Kedilerin aşkı bir başka olur