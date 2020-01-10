Sakin olun bu sadece bir randevu

İlk buluşmada ne yapılır, ne yapılmaz?

Online arkadaşlık sitelerine üyesiniz ancak hayalinizdeki erkekle bir türlü tanışamıyorsunuz. Peki, kafanızda mükemmel erkeği yaratmış ve erkeklerle bu kalıba uyup uymadıklarını görmek için buluşuyor olabilir misiniz?

İlk buluşma, ikinci randevu için yapılan bir görüşmedir; evlilik görüşmesi değil. Flört bir süreçtir ve bu süreç, ilk randevu ile başlar. Eğer açık fikirli olursanız, ilişkiler açısından başarı anlayışınız değişebilir.

Eleştirel değil, meraklı olun

Kesin yargılara varmadan önce insanları tanımaya çalışın. Randevulara iyi ya da kötü diye yaklaşmak yerine, her birinden zevk almaya bakın, eğlenin. Flörte görev gibi bakmanız, size iş arkadaşı gibi yaklaşılmasına neden olacaktır. Beklentilerinizi biraz düşürün ve neler olacağını gözlemleyin. Bir randevu bir ilişki demek değildir. İlişkiler oluşturulur, bulunmaz. Muhtemelen ilk randevularınızdan sadece birkaçı ikinci randevu ile sonuçlanacaktır. Ama bu, başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Öyleyse, adımınızı atın ve tadını çıkartın. Online randevu stresini azaltmak için yapabileceklerinize göz atmayı unutmayın:

Mükemmel yerine komik olan bir profil hazırlayın

Aradığınız özellikleri belirtirken makul davranın, sadece sizin için kesinlikle kabul edilemez olan (örneğin, çocuk istemiyor, gibi) özellikleri belirtin.

İlginizi çeken biri ile online yazışma sürecini uzatmadan kahve içmeye çıkın.

Kahve içmek, süresi belli, bütçe dostu olduğu ve açık alanda yapıldığı için iyi bir öneridir. Online yazışmaların kısa tutulması, elektrik alamadığınız takdirde yolunuza devam etmenizi kolaylaştırır.

Buluşmanızda şu sorular aklınızda olsun

Bu insandan hoşlandım mı? Aramızda çekim var mı? Hakkında başka neler bilmek isterim? Umut verici ya da heves kırıcı noktalar hangileri? Eğer bu sorulara verdiğiniz cevaplar hoşunuza giderse, ikinci randevunuza çıkın. Ve ikinci randevunuzda da üçüncüyü belirlemek için aynı yöntemi uygulayın.

Genel olarak, ret edilmeyi kişisel olarak üzerinize alınmayın

Biri ilk randevunun ardından ortadan kayboluyorsa, bu durum sizden çok onun kişiliği hakkında bir fikir verir. Bu rakamlara dayalı bir oyunsa, her zaman kazanan ele sahip olamazsınız. Ama her zaman yeniden oynayabilirsiniz.

İlk buluşmada bunları yapmayın!

Strese girmeyin

Bu sadece bir buluşma bu fikri aklınızdan çıkarmayın. Kendiniz gibi olun heyecan ve stres gibi duygular sizi kendiniz olmaktan alıkoyar bu nedenle heyecanlanmayın ve strese girmeyin.

Abartıdan kaçının

Yüksek topuklu ayakkabı veya fazla klasik bir kıyafet... Abartı ilk buluşma için her alanda olumsuz bir izlenim verir. Siz özenli gözükmek için her detaya dikkat ettiğinizi düşünürsünüz ancak bu karşı tarafa "aşırı" gelebilir.

Yanlış zaman ve mekandan kaçının

Sabahın çok erken saatinde veya akşam geç saatte buluşmak her zaman herkese göre değildir bu nedenle ilk buluşma için öğleden sonrayı veya akşam yemek saatini tercih etmek en ideali. Mekan seçimi de çok önemli... Sohbet ağırlıklı ilerleyeceğinizden sakin mekanlara gitmenizde fayda var.

Telefonu çok sık kullanmayın

Sosyal medyada o an neler olup bittiğini merak ediyor olabilirsiniz ancak bu merakınızı bir süreliğine gidermemenizde fayda var. Aksi takdirde karşınızdakine biraz ayıp olabilir!

Yanlış yemek tercih etmeyin

Spagetti, tavuk kanadı, soğan ve sarımsaklı yiyecekler oldukça lezziz alternatifler olabilir fakat yerken pek de hoş görüntüler ortaya çıkmıyor. İyisi mi siz ilk buluşmanızda daha rahat yiyebileceğiniz yemekleri tercih edin.

İlk buluşmada ne giyilir?