Gerçekten aşık olduğunuza dair 9 işaret

Sizinki gerçek bir aşk mı yoksa gelip geçici bir heves mi?

Gerçek aşkı bulup bulmadığınızı mı merak ediyorsunuz? Bazı ilişkiler için bunu söylemek zordur, özellikle de daha önce hiç aşık olmadıysanız. Aşkın belirlenmesi zor olabilir. Birisi için aşk olan bir diğeri için güçlü bir cazibedir. Bazıları için aşık olmak uzun zaman gerektirir, bazı insanlar aniden aşık olup aniden ayrılabilir. Yaşanış tarzı ve belirtiler bireyden bireye değişse de kendi durumunuzu anlamak için işe aşağıdaki ipuçlarına göz atmakla başlayabilirsiniz…

İpucu 1: Fiziksel tepkiler

Aşk olup olmadığını anlamanın yollarından birisi, o yanınızdayken ya da sadece onu düşünüyorken verdiğiniz fiziksel tepkilerdir. Titriyor musunuz? Ürperiyor musunuz? Terliyor musunuz? Midenizde kelebekleri hissediyor musunuz? Boğazınızda bir yumru hissediyor musunuz? Kendinizi gülümsemekten alıkoyamıyor musunuz? Bunların hepsi ona karşı yoğun duygular beslediğinizin göstergesidir.

İpucu 2: Obsesif olmayan endişe

Onunla ilgili endişeleniyor musunuz? İş yerindeki problemleri sürüyor mu? Kardeşiyle barıştı mı? Onun için hazırladığınız yemeği beğendi mi? Elbette sevdiğimiz herkesle ilgili endişeleniriz ama söz konusu aşk olduğunda endişenin şekli değişir. Obsesif ya da negatif bir endişe değildir, sadece onun iyi ve mutlu olduğundan emin olma telaşıdır.

İpucu 3: Tüm dünyanın bilmesini istemek

Aşık çiftler, tüm dünyanın ne birbirlerini ne kadar sevdiklerini bilmesini isterler. Binaların çatısından ‘seni seviyorum’ diye bağırmak ya da evlilik gibi daha geleneksel yollarla ilan etmek olsun, gerçek aşk herkesin birlikte ne kadar mutlu olduğunuzu bilmenizi istemenizle sonuçlanır.

İpucu 4: Sabit hatırlatmalar

Yaptığınız, karşılaştığınız her şey onu hatırlatıyorsa aşıksınız demektir. Kahveyi nasıl içtiği, kullandığı parfümü, konuşurken vurgulamalarını ve tercih ettiği kelimeleri, ayakkabılarını komik şekilde bağlamasını önemsiyor ve bunlara benzer birşeyle karşılaştığınızda onu düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız, bu aşktır.

İpucu 5: Pozitif düşünceler

Birisine aşık olmak demek onu genellikle pembe gözlükler ile görmek demektir. Partnerinizle ilgili pozitif düşünceler ona sürekli sevgi duymanız için önemli bir unsurdur. Bazı çevrelerde bu fenomen "hiç hata yapmaz" şeklinde anılsa da sağlıklı iyimserlik ve gerçekçilik ile bağdaşmalıdır.

İpucu 6: Karşılıklı duygular

Partneriniz size romantik, derin, sevgi dolu duygularınızın karşılıklı olduğunu söylüyorsa, ilişkiniz gelişmeye ve tomurcuklanmaya devam edecek demektir.

İpucu 7: İyi hissetmek

Sevgi dolu hislerle bulutların üzerinde hissetmek vardır ama sonra bir de kendinizi iyi hissetmeniz vardır. Eğer partneriniz birlikteyken kendinizi iyi hissetmenize ve her şeyle başa çıkabileceğinizi hissetmenize sebep oluyorsa, büyük ihtimalle aşıksınız demektir.

İpucu 8: Sıfır baskı

Çoğu romantik ilişkide, işleri bir sonraki aşamaya geçirme baskısı vardır. Hazır hissetmediğiniz şeyleri bu baskı yüzünden yapmamalısınız. Gerçekten aşık olduğunuzda atılacak her adım kendi iradenizle olmalıdır, bu iki taraf için de geçerli. Baskının ilişkinizi mahvetmesine izin vermeyin.

İpucu 9: Sağlıklı kıskançlık

Eski sevgilisi ile karşılaştığınızda ya da çekici bir insanın kendisi ile flört etmeye çalıştığını fark ettiğinizde az da olsa kıskançlık duymanız oldukça doğaldır. Peki yıkıcı ve sağlıklı kıskançlık arasındaki fark nedir? Sağlıklı olduğunda kısa sürecektir çünkü partnerinizin sizi üzmeyeceğini, aldatmayacağını bilir ona güvenirsiniz.

Aşkın bize öğrettiği 17 ders