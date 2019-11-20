Kötü giden ilişkiyi düzeltmenin 5 yolu

Kötü giden ilişkiyi düzeltmenin yolları nelerdir?

"Dikkatli olursak farkında olamadığımız fakat bizi tartışmaya sürükleyecek ilk kıvılcımı yakalayabiliriz!"

Kişisel gelişim uzmanı Oğuzhan Korkmaz, Farkındalık Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen “Tepkileri İzleme” uygulamaları ile ilişkilerdeki tartışmaların sonlandırılabileceğini ve etkisinin tersine döndürülüp ilişkiyi daha da güçlendirebileceğini anlatıyor…

Mutluluğun tanımının herkesçe değiştiği bir gerçekken artık ilişkilerde yaşanan gerilimli tartışmaların da gerekli olduğu inancı gelişmiş. Bu tartışmaların heyecanı daha diri tuttuğu söyleniyor. Hatta tartışmalar ve kavgalar için ilişkinin “tadı tuzu” deniyor. Ancak etrafımızda yaşanan uzun süreli veya evlilikle tamamlanmış ilişkilere baktığımızda bu tartışmaları devam ettirmenin aslında pek de mutlu sonla bitmediğini görüyoruz. Örnek olarak yeni evli bir çiftin anlattıkları bunu gözler önüne seriyor. Çalışan iki çift evde yemek olmadığı için tartışıyorlar ve tartışma o kadar büyüyor ki boşanmaya karar veriyorlar.

“Peki, ne yapabiliriz? Çözüm nedir?”

İlişkilerde yaşanan tartışmalarda ilk ortaya çıkan olaya dikkat çeken Uzm. Oğuzhan Korkmaz, “Dikkatli olursak farkında olamadığımız fakat bizi tartışmaya sürükleyecek ilk kıvılcımı yakalayabiliriz. Bu öyle bir kıvılcımdır ki tartışmaların boyutunu değiştirecek ve bir süre sonra haklı veya haksız çıkma mecburiyetine sokacaktır. Birçoğumuz aslında bu kıvılcımı görürüz fakat bundan sonra gelecek düşünceleri izleyemeyiz. “Haklı veya haksız olma” durumu devreye gireceğinden “Ben haklıyım çünkü…” ile başlayan mantıklı açıklama cümleleri peşinden belirecektir.” Diyerek tartışmanın seyredeceği süreci ve tespitini vurguluyor.

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Tepkilerinizi izleyin

Düşünceleri ve tepkileri izleme adını verdiğimiz yöntem ile tartışmalar önceden tespit ediliyor ve izleme uygulamalarındaki komutlar yerine getirildiğinde tartışma daha başlamadan son buluyor. Çiftler üzerinde yaptığımız terapilerde artık birbirleriyle tartışmak için sebep bulamadıklarını bunu oyun haline getirdiklerini ve şakalaşma unsuruna dönüştürdüklerini açıklıyorlar.

Tartışmayı durdurmak sizin elinizde

Tartışma öncesinde kişilerin içindeki sesle kendini tartışma için kurduğunu belirten Korkmaz;

“Gelsin o göstereceğim ona.”

“Ben yapacağımı bilirim.”

“Hep böyle yapıyor.”

“Daha öncede böyle yapmıştı.”

Bu ve bunun benzeri cümleleri, kişilerin iç sesleriyle kendilerini tartışma için kurduklarını söylüyor. “Bütün tartışmaların ana teması aynıdır. İki tarafta haklı olduğunu savunur ve ispatlamaya çalışır. Ama bütün mesele bu tepkimizi kontrol altına alarak, gülümseyip farkındalığı sağlayacak o düşünceyi oluşturmakta: “Az sonra tartışacağımızın farkındayım. Fakat bu tartışmayı yapmayı ben mi istiyorum?”

Onun gözünden kendimize bakmalıyız

Tartışma ve gerilim anında çiftlerin empati kuramadığını söyleyen Oğuzhan Korkmaz,

“Tartışma anında iki taraf da olaya birbirinin gözünden bakamaz, kendine göre haklıdır. Sonra sesler yükselir ve iki taraf da haklı olduğunu kendince kanıtlamak için geçmişteki olaylara vurgular yapacaktır. Karşı taraf ise hemen karşılığını onun geçmişini hatırlatarak verecektir. Bu durum bu şekilde uzayacak ve her iki taraf da kaybedecektir. Birbirini kırmış ve üzmüş olacak ve daha da kötüsü bu hadise bilinçaltına atılacak, ileride sürekli çiftin aklına gelecektir.” diyor.

En güzel anlarınızı hatırlayın

Tartışma şiddetlenmeye başladığında hemen tepkileri izleme uygulamalarına başlayın ve eşinizle yaşadığınız en güzel anları gözünüzün önüne getirin. Güzel bir tatilinizi ya da evliliğin ilk heyecanını hatırlayın. Onun sizi çok sevdiğinden emin olun. Unutmayın ki tartışmada ikinizin de bir kabahati yok, adeta bir virüs tarafından kontrol ediliyorsunuz. O anda farkındalığı ilk sağlayan olun ve kazanın. Tartışma ile baş edemiyorsanız oradan uzaklaşmaya çalışın. Unutmayın yan yana kaldığınız sürece tartışma uzayacaktır. Banyoya çekilin ve bir duş alın. Bir süre geçtikten sonra ortalık sakinleşmiş ve sizi kontrol altına alan virüsün etkisi de geçmiş olacaktır.

“Haklısın” diyebilmek…

Tartışma şiddetlenmeye başladığında adeta ikinizin olduğu alana bir bomba atılmış ve ateş gittikçe şiddetleniyormuş gibi düşünün. Söylediğiniz her cümle “ateşe odun atmak” olacaktır. Burada artık durum kontrolden çıktığı için kimin haklı veya haksız olduğuna bakmaksızın farkındalığı ilk sağlayan tarafın “Evet sanırım haklısın. Ben bu şekilde düşünememiştim.” diyebilmesi tartışmayı bitirecektir. Size bağırıp çağıran eşiniz bir süre sonra sizi kırdığını anlayacak ve gelip gönlünüzü almaya çalışacaktır. Elbette burada şiddet içermeyen tartışmalardan bahsetmekteyiz. Şiddet içerikli tartışmalar için gerekli mercileri bilgilendirmeniz ve profesyonel yardım almanız gerekir.