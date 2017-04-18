Erkek arkadaşınızdan daha romantik 10 hayvan

Kim demiş hayvanlar romantik olmaz diye? Keşke erkekler birkaç ders çıkarabilse...

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Erkek arkadaşınızdan daha romantik 10 hayvan

Sevgilinizden daha romantik hayvanların olduğunu biliyor muydunuz? Bu hayvanların yaşadığı romantizme özenecek, cesaretlerine hayran kalacaksınız.

 

1- Japon kirpi balığı

Biraz yeteneğin kimseye zararı olmaz değil mi?! Bu kirpi balığı dişisini etkileyebilmek için kumlara simetrik şablonlar çizmeye bayılıyor.

 

  

2- Deniz samurları

Yemek yeme, dinlenme ve uyku zamanlarında su samurları hep birliktedirler. Uyku zamanlarında sırtüstü el ele tutuşarak birlikte uyurlar.

 

 

3- Denizatları

Bir erkek denizatı hamile kalmadan önce, dişi ile birlikte yüz yüze yüzmeye başlar. Renk değiştirerek, kuyruklarını birleştiren denizatları bu sayede birbirlerine kur dansı yaparlar. Çift, bu dans ile her sabah birbirini selamlıyor. Ayrıca erkekler 200 kadar yavruyu taşıyıp, doğurabiliyor.

 

 

 

4- Albatroslar

Bu deniz kuşları 50 yıldan uzun süre yaşayabildikleri için hayatları boyunca çiftleşirler. Albatros kuşlarının bazı türlerinin cinsel olgunluğa ulaşması 10 yıl sürmektedir. İnsanlar gibi albatros gençleri de büyüklerinden, dans figürleri, işaret ve çiftleşme ritüeli oluşturan seslerini gözlemleyerek öğrenirler.

 

 

5- Primat

Primatlar, insanlar gibi yüz yüze sevişebilen canlı türlerinden biridir. Onlar da insanlar gibi birbirlerinin gözlerinin içine bakarak, sarılır ve öpüşürler. 

 

 

6- Cennet kuşu

Cennet kuşları dişisine yaklaşmadan önce tüylerini genişletiyor ve dans ediyor. Eğer tüyleri yeterince aydınlık ve çekici görünüyorsa dişilerinin dikkati çekmiş olurlar.

 

 

7- Kertenkeleler

Erkek kertenkeleler, dişisi sıcak kucağında rahat uyusun diye tellere ters tutunurlar. 

 

 

8- Manakingiller

Manakingiller, dişisini etkilemek için dans pistini ölü yapraklardan ve pisliklerden temizliyor. Ve sonra hünerlerini sergiliyor. Aşk için kimsenin yapamayacağı şey yok!

 

 

9- Aşk kuşları

Muhabbet kuşları ile çok uzun zamandan bu yana iç içe yaşamaktayız. Sadece iki aylık olduklarında kendilerine eş seçerler, hayatlarını yan yana oturarak ve birbirlerine sarılarak geçirirler.

 

 

10- Kameriye kuşu

Hiçbir hayvan kötü ve gösterişsiz bir yuvada zaman geçirmek istemez. Erkek kameriye kuşu dişisini etkilemek için kabuksuz meyve ve taçyapraklar gibi parlak nesneleri bir tente içinde sergiler. Eşini ikna edebilmek için yuvasına topladığı parlak nesnelerle gösterişli hale getirmeye çalışır.

 

 

Hayvanların en aşık halleri...
+33
Pamela Ross

 

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Yorumlar
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0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    04 Aralık 2017 Pazartesi 22:37

    Zevk suyu o hicmi birsey bilmiyosunuz ya ne cahilsiniz alla allaa

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