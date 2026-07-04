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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Cumartesi

4 Temmuz 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 04 Temmuz 2026, Cumartesi 00:00
Güncelleme: 05 Temmuz 2026, Pazar 07:39
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Ay bugün de Kova burcundaki yolculuğunu sürdürüyor. Bu nedenle arkadaşlar, topluluklar, gruplar, davalar ve mutluluk hedefleri daha fazla ön plana çıkabilir. Öğleden sonraki erken saatlerde gerçekleşen Ay-Venüs karşıtlığı civarında duygusal konular daha karmaşık bir hâl alabilir. Kendimizi huzursuz hissedersek aşırıya kaçma eğiliminde olabiliriz ya da birine yakın olmak isteyip istemediğimiz konusunda kararsızlık yaşayabiliriz. Gün ilerledikçe, yarın çok erken saatlerde kesinleşecek olan Mars-Uranüs kavuşumuna yaklaşıyoruz. Günlük rutinlerimizde değişiklik yapma ihtiyacı giderek güçleniyor. Bu, Uranüs İkizler burcundayken gerçekleşen ilk Mars-Uranüs kavuşumu ve ulaşım, iletişim, bağlantılar kurma ve öğrenmeyle ilgili ani değişiklikler, seçimler veya kararlar gündeme gelebilir. Bunlar önceliklerimizin yeniden şekillenmesine yol açabilir. Gergin bir enerji ve kışkırtıcı tavırlar öne çıkabilir; sözlerimizi ve davranışlarımızı başkalarını şaşırtmak için kullanma eğiliminde olabiliriz. Yaklaşık her iki yılda bir gerçekleşen bu transit sırasında, bir şeyleri aniden harekete geçirme arzusu hissedebiliriz. Bu dönem, değişimi hayatımıza kabul etmek ve bizi aşağı çeken bağlardan kurtulmak için güçlü bir zamandır. Cesur ve atılgan olur, yeni şeyler denemeye istek duyar ve bağımsız hareket etme ihtiyacımızın son derece farkında oluruz. Bu heyecan verici ancak öngörülemez enerjiyi en iyi şekilde değerlendirebilmek için tepkisel davranmak yerine bilinçli şekilde harekete geçmek en doğru yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, dürtülerimizin gerçekten içten gelen bir istekten mi yoksa sadece kısıtlamalara karşı bir başkaldırıdan mı kaynaklandığını ayırt etmek zor olabilir. Aceleci kararlara ve sabırsızlığa karşı dikkatli olmalıyız; bunlar yanlış adımlar atmamıza neden olabilir. Bu transit sırasında öfke ya da isyan duyguları aniden, sıra dışı veya beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilir. Öte yandan, bu dönem aynı zamanda son derece yaratıcı, yenilikçi ve pratik çözümler geliştirebileceğimiz bir zamandır. Yenilik yapmaya ve ilerlemeye hazır hisseder, yeni meydan okumalar karşısında daha başarılı olabiliriz.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Mars-Uranüs kavuşumunun bugünü etkilemesiyle birlikte, olaylara farklı bir şekilde yaklaşma konusunda güçlü bir ihtiyaç hissedebilirsin. Kendini kısıtlanmış hissettiğin alanlara katlanmak daha da zor gelebilir. Bu transit zaman zaman fevri bir enerji getirse de aynı zamanda gelişme ve ilerleme isteğini de uyandırır. Bu kavuşum, güneş haritanın üçüncü evinde gerçekleşiyor. Bu da hareketli ve heyecan verici konuşmaları, kişisel ilgi alanlarını, ulaşımı, haberleri ya da eğitim ve öğrenmeyle ilgili gelişmeleri ön plana çıkarabilir. Bağımsızlığını ve girişimci ruhunu daha güçlü bir şekilde ifade ediyorsun. Alacağın bir haber seni yeni ve daha iyi ya da daha avantajlı bir yola yönlendirebilir. Ancak isteklerin geçici olabilir; bu yüzden ileride ilgini kaybedebileceğin bir konuya aşırı enerji harcamamaya dikkat etmelisin. Ayrıca, aceleyle yapılan konuşmaların veya gönderilen mesajların her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabileceğini de göz önünde bulundur. Neyse ki biraz özen gösterirsen, bu dönem uzun zamandır seni meşgul eden bir sorunu geride bırakmak için uygun olabilir. Bugün atacağın adımlar, arkadaşlıklar veya mutluluk hedeflerinle ilgili bir konuyu da harekete geçirebilir. Amaç, hayatına tazelik katacak ve yolculuğunu daha iyi hâle getirecek kadar değişiklik yapmak olmalı.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Mars ve Uranüs kaynaklar alanında kavuşuma yaklaşırken, sahip oldukların, gelirin, bütçen, varlıkların veya yeteneklerinle ilgili ani ve ilginç gelişmeler yaşayabilirsin. Sıra dışı bir şey satın alma ya da bir yeteneğini geliştirip değerlendirme arzusu şu anda ön plana çıkabilir. Bu transit sana güçlü bir enerji patlaması getiriyor; bunu bilinçli ve akıllıca kullanman önemli. Seni kısıtlayan bir durumdan özgürleşebilir veya artık işlevini yitirmiş bir projeyi ya da tutumu geride bırakabilirsin. Uzun zamandır yük gibi hissettiren bir şeyden kurtulman güçlü bir tema hâline gelebilir ve bu sana büyük bir rahatlama sağlayabilir. Yaşanan gelişmeler, iş ve para kazanma konularındaki yaklaşımını yenilemen gerektiğini hatırlatabilir ve sende daha yenilikçi olma isteği uyandırabilir. Belirli eşyalarına gereğinden fazla bağlandıysan, bunların aslında seni nasıl aşağı çektiğini şimdi fark edebilirsin. Bir anda ortaya çıkan harcama dürtülerini kontrol altında tutmaya çalışmanda fayda var. Bununla birlikte, koşullar seni yeni yönlere doğru ilerlemeye teşvik ediyor. Bu süreçte tepkisel davranmak yerine bilinçli adımlar atmak çok daha doğru olacaktır. En iyi sonuçları elde etmek için cesur ol, ancak gereksiz riskler almaktan kaçın.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Mars bugün burcunda Uranüs ile kavuşuma yaklaşırken, kendini oldukça hareketlenmiş, bir konuyu ele almaya ya da artık geride bırakmaya hazır hissedebilirsin. Bu transit sırasında daha fazla kişisel özgürlük ve kendini olduğu gibi ifade etme ihtiyacın son derece güçlü. Ancak aceleyle söylenen sözlere, düşünmeden verilen tepkilere veya bir meseleyi gereksiz yere büyütebilecek ani kararlara karşı dikkatli olmalısın. Egonun yönlendirmesiyle tepki vermek yerine, kalbinin sesini dinleyerek hareket edersen kontrolü elinde tutan taraf olursun. Bu Mars-Uranüs kavuşumu seni dünyaya meydan okumaya teşvik ediyor ve planlarında ya da yaşam yönünde değişiklikler yaşanması oldukça olası. Büyük çıkışlar yapmak veya köklü hamleler yerine iyileştirmelere odaklanırsan, gelecek haftayı çok daha verimli ve keyifli geçirebilirsin. Şu anda dürtüsel davranma eğilimin en yüksek seviyelerde olabilir. Bu nedenle tepkisel olmamaya özen göstermen önemli; çünkü gerçek bağımsızlığa giden yol, dürtülerine kapılmadan bilinçli seçimler yapmaktan geçiyor. Ayrıca, bir arkadaşından gelecek destek veya yardım da bu süreçte sana önemli ölçüde katkı sağlayabilir.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Mars ve Uranüs gizlilik ve bilinçaltı alanında kavuşuma yaklaşırken, bugün beklenmedik gelişmeler adeta uzun zamandır kapalı duran bir kutunun açılmasına neden olabilir. Alışılmadık veya sürpriz bir olay seni ilerlemeye teşvik edebilir. Geçmişte yarım bıraktığın ya da çözmeden ertelediğin bir konu yeniden gündeme gelebilir. Dürtülerin oldukça güçlü ve isteklerin aniden büyük bir yoğunluk kazanabilir. Bunlar büyük olasılıkla özel hayatınla veya perde arkasında yaşanan meselelerle ilgili olacaktır. Atacağın adımların sonuçlarını mutlaka göz önünde bulundur. Ancak kötü bir alışkanlığı bırakmak ya da seni uzun süredir zorlayan bir durumdan kurtulmak istiyorsan, bu güçlü enerji sana ihtiyaç duyduğun cesareti verebilir. Bugün aniden ortaya çıkmış gibi görünen olayların kökeninde aslında uzun zamandır bastırdığın, yüzleşmediğin veya çözüme kavuşturmadığın meseleler yatıyor olabilir. Örneğin, geride bıraktığını düşündüğün bir kırgınlık ya da öfke yeniden su yüzüne çıkabilir. Öte yandan bu dönem, perde arkasında yürüttüğün bir proje veya girişim için ani bir ilhamla harekete geçmek açısından oldukça verimlidir. Ayrıca kariyerin veya toplumdaki itibarınla ilgili bir konu da şimdi hız kazanabilir.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Mars ve Uranüs kavuşuma yaklaşırken, sosyal yaşam alanında gerçekleşen bu etkileşim arkadaşlıklar, projeler ve gelecek planlarınla ilgili heyecan verici gelişmelere, yeni yaklaşımlara veya sürprizlere işaret ediyor. Geleceğe yönelik cesur ve yenilikçi bir fikir ya da plan ortaya çıkabilir. Bu dönemin vurgusu, arkadaşlarınla birlikte yeni şeyler denemek veya onlarla etkileşim kurma biçimini değiştirmek üzerinde. Bir arkadaşlığında, sosyal çevrendeki bir durumu ya da uzun vadeli mutluluk hedeflerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğun motivasyonu ve itici gücü bulabilirsin. Çığır açabilecek bir plan ya da atılacak cesur bir adım ön plana çıkabilir ve olayların harekete geçmesini sağlayabilir. Hayatına tazelik katacak heyecan verici yeni bir deneyim tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Bu süreçte, daha özgür ve mutlu bir şekilde ilerleyebilmek için seni aşağı çeken bir düşünce kalıbını veya tutumu geride bırakman gerektiğini fark edebilirsin. Bununla birlikte, çevrende olup bitenlere sadece tepki vermek yerine bilinçli farkındalıkla hareket etmen çok daha doğru olacaktır. Çünkü gerçek bağımsızlık, dış koşulların seni yönlendirmesine izin vermek yerine kendi seçimlerini bilinçli bir şekilde yapabilmekten geçer.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Mars bugün Uranüs ile kavuşuma yaklaşırken, hayatına heyecan verici ve güçlü bir enerji taşıyor. Bu kavuşum yaklaşık iki yılda bir gerçekleşse de, güneş haritanın onuncu evinde ilk kez meydana geliyor. Bu da yaşam yönünü veya kariyerinle ilgili bir projeyi değiştirmek, hareketlendirmek ya da yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir işaret niteliğinde. Seni sınırlayan koşullardan özgürleşme isteği ya da buna duyduğun ihtiyaç şu anda görmezden gelinemeyecek kadar güçlü olabilir. Ancak dürtülerinle sezgilerini birbirinden ayırt etmenin kolay olmadığını da unutmamalısın. Dikkatini dağıtan unsurlardan uzaklaşarak gerçek ihtiyaçlarınla bağlantı kurmaya çalışman, bilinçli farkındalık ve kendini tanıma açısından sana büyük fayda sağlayacaktır. Bu dönem gerçekten de alışılmış düzeni sarsmak veya olaylara biraz farklı yaklaşacak cesareti göstermek için uygun olabilir. Yenilik ve ilerleme zamanı olsa da, daha özgür bir ruh hâline dönüşme sürecini aceleye getirmemek önemlidir. Kariyerinde önemli bir ilerleme, beklenmedik bir fırsat ya da sorumluluklarında bir değişiklik gündeme gelebilir. Bu hafta, seni uzun vadede daha güçlü ve bağımsız kılacak değişiklikleri yapma ihtiyacınla bağlantı kurman açısından oldukça önemli görünüyor.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Mars bugün Uranüs ile kavuşuma yaklaşırken, günlük rutininin dışına çıkıp farklı bir şey yapma arzunu güçlü bir şekilde harekete geçiyor. Bir konuda kararlı bir duruş sergilemek, tutkuyla bağlı olduğun bir hedefin peşinden cesaretle gitmek ya da önemli bir atılım gerçekleştirmek isteyebilirsin. Yön değiştirmek sana önemli farkındalıklar kazandırabilir, ancak bu süreç aynı zamanda biraz sarsıcı da olabilir. Eğitim hayatında, inanç sisteminde, düşünce yapında veya olaylara bakış açında değişiklikler yaşanabilir. Eğer son zamanlarda gerçek ihtiyaçlarınla daha fazla bağlantı kurduysan, bu dönem daha özgür ve kendin gibi yaşayabilmek adına gerekli değişiklikleri yapmak için uygun bir zaman olabilir. Hatta tamamen yeni bir düşünce tarzı veya inanç sistemi geliştirebilirsin. Keşfetme, yeni deneyimler yaşama ve öğrenme isteğin oldukça yoğun hissedilebilir. Bu transit, zihinsel sınırlarını genişletmeni ve korkularının ötesine geçmeni adeta talep ediyor. Öte yandan, bir ilişkiyle ilgili gelişmeler de hız kazanabilir. Yeni fırsatlar ortaya çıkabilir; ancak aynı zamanda güçlü dürtüler ve anlık hevesler de etkili olacaktır. Yeterince bilinçli davranmazsan, ani ve düşünmeden atılmış adımlar atmaya eğilim gösterebilirsin. Ayrıca bu dönem, daha fazla yaşam deneyimi edinme ve özgürce hareket etme arzun nedeniyle kendini normalden daha huzursuz hissedebilirsin. Bu enerjiyi aceleci davranmak yerine ufkunu genişletecek yeni deneyimlere yönlendirmek sana en büyük faydayı sağlayacaktır.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bu hafta, özellikle kendini sıkışmış, engellenmiş veya kısıtlanmış hissettiğin alanlarda birçok ilginç duygu ve arzuyu harekete geçirebilir. Mars ve Uranüs güneş haritanın sekizinci evinde kavuşuma yaklaşırken, özel yaşamında, ortak maddi kaynaklarında veya başkalarından aldığın destekle ilgili değişimler ya da hareketlenmeler yaşanabilir. Maddi ya da duygusal yüklerini hafifletme, borçlarını kapatma ve genel olarak hayatındaki fazlalıklardan kurtulma isteğin oldukça güçlenebilir. Hayatında gerçekten önemli değişiklikler yapacak cesareti kendinde bulabilirsin. Ancak bu süreçte dürtülerinle sezgilerini birbirinden ayırt etmen büyük önem taşıyor. Sadece olaylara tepki vermek seni istemediğin şekillerde başkalarına bağımlı kılabilir; buna karşılık bilinçli adımlar atmak ise hayatının kontrolünü yeniden eline almanı sağlar. Olumlu yönüyle, artık işlevini yitirmiş veya ömrünü tamamlamış bir şeyi geride bırakmak sana gerçek bir özgürlük hissi verebilir. Özellikle yıkıcı bir alışkanlıktan ya da seni yoran bir durumdan kurtulursan, kendini çok daha hafiflemiş hissedebilirsin. Bununla birlikte, bu transit son derece dürtüsel bir enerji taşıyor. Bu nedenle beklenmedik gelişmelere ve ani kararlar almaya karşı dikkatli olmalısın. Hayatın temposu hızlanmış gibi hissedilebilir; öfke patlamaları veya düşünmeden atılan adımlar da normalden daha olası olabilir. Bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirebilmek için acele etmek yerine bilinçli ve kontrollü hareket etmeye özen göstermelisin.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Mars ve Uranüs güneş haritanın yedinci evinde kavuşuma yaklaşırken, ilişkiler alanında güçlü bir hareketlilik yaşanabilir. Bu transit yaklaşık iki yılda bir gerçekleşse de, ortaklıklar ve yakın ilişkiler alanında gerçekleşecek birkaç kavuşumun ilki olması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu etki, uzun süredir devam eden düzeni sarsabilir ve bekleyen bir konuyu artık görmezden gelinemeyecek şekilde gündeme taşıyabilir. Bir plan, bir hedef ya da seni uzun zamandır meşgul eden bir sorunu kesin olarak çözme cesareti aniden ortaya çıkabilir. Bir ilişkide yaşanacak yeni gelişmeler, olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanı gerektirebilir. Bu dönemde amacın, seni kendine daha sadık ve daha özgün bir yaşam sürmeye yaklaştıracak değişiklikler yapmak olmalı. Başkalarının tutarsız davranışlarının seni yönlendirmesine veya onların insafına kalmış gibi hissetmene gerek olmadığını şimdi daha net fark edebilirsin. Aynı zamanda insanlarla ilgili beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır. Bağımsızlığını ortaya koyman ya da yeni bağlantılar kurma cesareti göstermen ön plana çıkabilir. Uranüs iletişim alanını, Mars ise yaratıcılık ve keyif alanını yönettiği için bu konularda harekete geçme isteğin artabilir. Gerçek ihtiyaçlarını ve isteklerini dürüstçe anlamaya çalışman, ilişkilerini güçlendirmek ve iyileştirmek açısından önemli bir rol oynayacaktır. Şu sıralar anlık heveslerinin peşinden gitme eğilimin güçlü olabilir. Ancak kalbinin gerçekten ne istediğinden emin değilsen, aceleci davranmaman ve önemli kararları biraz daha bilinçli değerlendirmen en doğru yaklaşım olacaktır.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün Mars ve Uranüs kavuşuma yaklaşırken, kendini bir rutinden ya da artık işlevini yitirmiş bir kalıptan çıkma isteği içinde bulabilirsin. Bu birleşim, güneş haritanın çalışma ve sağlık alanında gerçekleşiyor; yani günlük düzenin, alışkanlıkların, sorumlulukların ve iş hayatın bundan doğrudan etkileniyor. Bu transitin amacı özellikle sana artık hizmet etmeyen düzenleri sarsmak ve seni daha işlevsel bir yöne doğru harekete geçirmek. Oldukça öngörülemez bir enerji olsa da, değişmesi gereken şeyleri fark ederek kontrolü eline alman da mümkün. İş yapma biçiminde, günlük alışkanlıklarında ya da sağlıkla ilgili konularda değişim isteği aniden ortaya çıkabilir. Bu süreç heyecan verici olabilir; ancak aceleci davranışlara veya ani öfke patlamalarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu güçlü enerjiyi, seni geri tutan koşulları düzeltmek ve hem sağlığını hem de günlük yaşam kaliteni iyileştirmek için kullanabilirsin. Böylece sıradan görevler bile daha tatmin edici hâle gelebilir. Öte yandan, bu etki finansal ya da ev hayatıyla ilgili bir engelin aşılmasına da yardımcı olabilir. Burada önemli olan, köklü ve ani değişimler yerine daha yenilikçi, yaratıcı ve akıllıca çözümler üretmeye yönelmek. Cesur adımlar atmak mümkün, ama en iyi sonuçlar bilinçli ve dengeli yaklaşımlarla gelir.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Mars ve Uranüs eğlence ve keyif alanında kavuşurken, hayatına biraz farklılık katma ve rutini tazeleme isteği güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Eğlenmek, kendini ifade etmek ve hayattan keyif almak bugün ruhun için özellikle besleyici olabilir. Bu transit sırasında beklenmedik gelişmeler, yeni ilgiler, alışılmadık çekimler veya farklı deneyimler gündeme gelebilir. Aynı zamanda biraz huzursuzluk da yaratabilir, ancak bu enerjiyi daha iyi bir tarafa yönlendirmek mümkün. Kendini ifade etme biçiminde ani bir motivasyon artışı yaşayabilir, seni sınırlayan bir durumdan ya da etiketlenmiş hissettiğin bir rolden özgürleşme ihtiyacı duyabilirsin. Bu süreçte "ya hep ya hiç" hissi oluşabilir; bu yüzden gereksiz risklerden kaçınmak önemli. Kalpten gelen dürtülerle hareket etmek, sadece anlık tepkiler vermekten çok daha iyi sonuçlar getirebilir. Aşırı isyankâr tavırlar pek fayda sağlamayabilir, ancak cesur ve bilinçli değişiklikler sana avantaj sağlayacaktır. Özellikle kişisel ilgi alanların ve sosyal bağlantılarınla ilgili yön değişikliği isteği oldukça güçlü olabilir. Bu enerjiyi yeni şeyler denemek ve kendini tazelemek için kullanman en verimli yaklaşım olacaktır.

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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bu hafta zaman zaman biraz öngörülemez ya da heyecan verici hissedilebilir, Mars-Uranüs kavuşumu değişim ve yenilik ihtiyacını harekete geçiriyor. Bu transit bu kez ev ve aile alanında gerçekleşiyor ve özellikle bu konularda kendini kısıtlanmış hissettiysen, yaşam düzenini veya ev ortamını iyileştirme teması öne çıkabilir. Eğer eski ev içi rutinler ya da bağlar seni aşağı çekiyorsa, bunları artık daha zor tolere edebilirsin. Bu enerji aynı zamanda finansal durumun, konfor hissin ve mahremiyetinle de bağlantılı. Bir anda yön değiştirme isteği oldukça güçlü olabilir. Bu tür dürtüler ortaya çıktığında ani ve sert değişiklikler yapmaktan kaçınmak önemli olsa da, eski sorunlara yeni yöntemlerle yaklaşmaya açık olmak fayda sağlayabilir. Bu transit bir dönüm noktası ya da kırılma anını işaret edebilir; temel amaç ise kendini daha özgün ve özgür bir şekilde ifade edebilmek. En iyi sonuçlar için, ani ve düşünmeden verilen tepkileri kontrol altında tutmaya özen göstermek gerekir.

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Misafir 04 Temmuz 2026, Cumartesi

Balık burcu olarak yaşantım