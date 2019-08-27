Doğru kişi mi?

Bir ilişkide ileride yaşayacaklarınızın habercisi ilk haftalar, ilk aylardır. Eğer fark ettikleriniz arasında saydıklarımız varsa kendinize sormalısınız: Ne kadarını tolere edebilirim?

+ Sonra Oku
Doğru erkekle mi berabersiniz?

1- Eğer onun yanındayken iyi hissediyorsanız, huzurluysanız, içinizden “İyi ki yanındayım” diye geçiriyorsanız doğru yoldasınız.

 

2- İlk haftalarda, aylarda herkes olduğundan daha sevimli görünmeye özen gösterir. Sevimliliğiyle tezat davranışları yoksa, mesela size karşı çok nazikken kahveyi döken garsona kükrüyorsa düşünmeniz gerekir.

 

3- Sizin yanınızdayken cep telefonunu pek kullanmamaya, masaya bırakmamaya dikkat ediyorsa bilmenizi istemediği şeyler olabilir, ki bu da dürüstlüğünü sorgulamanız gerektiğini gösterir.

  

4- Size hayatından ve yatağından çok kadın geçtiğinden bahsetmesi, sadakat sorunu yaşayacağınızın erken habercisidir.

 

5- Eğer gelecek planları yapmaya, evlilik tarihi, çocuk sayısı konuşmaya başladıysa dikkat edin. Hızlı alınan kararlardan hızlı vazgeçilir.

  

6- Telefonunu cevaplayamadığınızda sinirleniyorsa, randevunuza geciktiniz diye surat yapıyorsa anlayışsızlıklarıyla sizi yoracağı garantidir.

 

İLİŞKİNİN ÖMRÜNÜ BAŞTAN BELİRLEYEN 6 İŞARET

 

7- Telefonun ucunda yankılanan sesi “Neredesin?”, “Ne yapıyorsun?”, “Yanında kim var?” diyorsa ve giderek bun sorular artıyorsa kıskançlıklarıyla sizi bunaltacak demektir.

  

8- Diyelim ki bir restorana gittiniz ve size “Nerede oturmak istersin?” diye sordu. Bir masa seçtiniz, oturdunuz, ama o “Şu masaya geçelim” dedi. Bu durumun ilerleyen günlerde tekrarlanıp tekrarlanmayacağına dikkat edin. Bu, sizin fikrinizi alır görünse de sonuçta kendi istediğini yapacağını, yani aslında seçimlerinize saygı duymayacağını gösterir.

 

9- Mahrem saatlerinizde size ne istediğinizi sormuyorsa, hep kendi memnuniyetini düşünüyorsa durun. Bir süre sonra size dokunmasını istemeyeceğiniz biriyle birliktesiniz. Böyle devam edebilir misiniz?

  

10- Her şey yolunda, ah bir de nahoş kokmasa!... Sigara, alkol, ter veya başka bir şey fark etmez, kendinize cevap verin: Kokusundan rahatsız olduğunuz biriyle yapabilir misiniz?

 

11-  Başkalarının yanında size nasıl davranıyor? Sizi bozuyor mu, sert mi konuşuyor? Güç gösterisine hazır mısınız?

 

AŞIRI KONTROLCÜ SEVGİLİYE DİKKAT!

 

Erkeklerin kadınlarda seksi bulduğu 10 şey
+10
Dağınık saçlar  Saçlarınızı güzelleştirmek için çok fazla zaman ve para harcayabilirsiniz, ancak erkekler saçlarını doğal haliyle bırakan kadınları daha çekici buluyor. 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Bu konular hakkında kendinizi suçlamayın!
Bu konular hakkında kendinizi suçlamayın!
Mutlu çiftlerin uyku alışkanlıkları
Mutlu çiftlerin uyku alışkanlıkları
İlişkinin ömrünü baştan belirleyen 6 işaret
İlişkinin ömrünü baştan belirleyen 6 işaret
Mantığını seçtiğini söyleyerek gitti
Mantığını seçtiğini söyleyerek gitti
Bazı kadınlar mini-orgazmik!
Bazı kadınlar mini-orgazmik!
Mükemmel ilişkileri berbat etmenin 5 yolu
Mükemmel ilişkileri berbat etmenin 5 yolu
Sevildiğimizi hissettiren 4 tatlı şey
Sevildiğimizi hissettiren 4 tatlı şey
İş yerinde de sevgi dili mümkün!
İş yerinde de sevgi dili mümkün!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

  • Bebekler hakkında ilginç bilgiler
    Bebekler hakkında ilginç bilgiler

    Süresi : 01:01 İzlenme : 8506

  • Dövme nasıl yapılır?
    Dövme nasıl yapılır?

    Süresi : 01:38 İzlenme : 5174

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X