Doğru erkekle mi berabersiniz?

Doğru kişi mi?

Bir ilişkide ileride yaşayacaklarınızın habercisi ilk haftalar, ilk aylardır. Eğer fark ettikleriniz arasında saydıklarımız varsa kendinize sormalısınız: Ne kadarını tolere edebilirim?

1- Eğer onun yanındayken iyi hissediyorsanız, huzurluysanız, içinizden “İyi ki yanındayım” diye geçiriyorsanız doğru yoldasınız.

2- İlk haftalarda, aylarda herkes olduğundan daha sevimli görünmeye özen gösterir. Sevimliliğiyle tezat davranışları yoksa, mesela size karşı çok nazikken kahveyi döken garsona kükrüyorsa düşünmeniz gerekir.

3- Sizin yanınızdayken cep telefonunu pek kullanmamaya, masaya bırakmamaya dikkat ediyorsa bilmenizi istemediği şeyler olabilir, ki bu da dürüstlüğünü sorgulamanız gerektiğini gösterir.

4- Size hayatından ve yatağından çok kadın geçtiğinden bahsetmesi, sadakat sorunu yaşayacağınızın erken habercisidir.

5- Eğer gelecek planları yapmaya, evlilik tarihi, çocuk sayısı konuşmaya başladıysa dikkat edin. Hızlı alınan kararlardan hızlı vazgeçilir.

6- Telefonunu cevaplayamadığınızda sinirleniyorsa, randevunuza geciktiniz diye surat yapıyorsa anlayışsızlıklarıyla sizi yoracağı garantidir.

7- Telefonun ucunda yankılanan sesi “Neredesin?”, “Ne yapıyorsun?”, “Yanında kim var?” diyorsa ve giderek bun sorular artıyorsa kıskançlıklarıyla sizi bunaltacak demektir.

8- Diyelim ki bir restorana gittiniz ve size “Nerede oturmak istersin?” diye sordu. Bir masa seçtiniz, oturdunuz, ama o “Şu masaya geçelim” dedi. Bu durumun ilerleyen günlerde tekrarlanıp tekrarlanmayacağına dikkat edin. Bu, sizin fikrinizi alır görünse de sonuçta kendi istediğini yapacağını, yani aslında seçimlerinize saygı duymayacağını gösterir.

9- Mahrem saatlerinizde size ne istediğinizi sormuyorsa, hep kendi memnuniyetini düşünüyorsa durun. Bir süre sonra size dokunmasını istemeyeceğiniz biriyle birliktesiniz. Böyle devam edebilir misiniz?

10- Her şey yolunda, ah bir de nahoş kokmasa!... Sigara, alkol, ter veya başka bir şey fark etmez, kendinize cevap verin: Kokusundan rahatsız olduğunuz biriyle yapabilir misiniz?

11- Başkalarının yanında size nasıl davranıyor? Sizi bozuyor mu, sert mi konuşuyor? Güç gösterisine hazır mısınız?

Erkeklerin kadınlarda seksi bulduğu 10 şey