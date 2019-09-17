Gerçek aşkı bulmanın sırrı matematikte gizli!

Hayalinizdeki sevgiliyi bulmak için matematiğe başvurmaya ne dersiniz?

+ Sonra Oku
Gerçek aşkı bulmanın sırrı matematikte gizli!

Okulu bitirdikten sonra bir daha matematiğe ihtiyacınız olmayacağını düşünmüş olabilirsiniz ama matematik prensiplerinin günlük hayatınızı hala etkilemeye devam ediyor!

 

Matematikçi Hannah Fry’a göre, temel bir matematik kuralı hemen hemen her durumda size yardımcı olabilir ve bu aşk hayatınızı da kapsıyor. Yeni kitabı "Mathematics of Love"da (Aşkın Matematiği), eğer inisiyatifi ele alırsanız, nasıl hep sizin lehinize çalışacağını açıklıyor.

 

“Matematikçilerin aşkı bulma konusunda popüler şekilde başarılı olduğu konusunda hemfikir olmalıyız. Fakat bunun sebebi bizim şık kişiliklerimiz, üstün konuşma becerimiz ve mükemmel kalem kutularımız değil. Bunun sebebi, mükemmel bir partner bulmak için matematiği işin içine katmamız” diyor.

 

AŞIK MIYIM? TESTİ Psikolog Sena Sivri, kişinin ken... AŞIK OLMANIN ÜZERİNİZDEKİ FİZİKSEL VE DUYGUSAL ETKİLERİ Aşık olduğunuzda hem bedeninizin...

 

 

Hangi matematik denklemi hayatınıza yardımcı olabilir?

Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çizilen yola algoritma denir. Başka bir deyişle, bir çıkmaz ya da bulmacayı çözmeye yardımcı olacak adımlar dizinidir.



Aşk da bir bulmacaya benzediğine göre, Fry, istediğinizi elde etmek için "Gale-Shapley" eşleştirme algoritmasının harika bir strateji olacağını belirtiyor.



Örneğin, 1 kadınla ilgilenen 3 erkek var ve bu erkeklerin mutlaka B planı olarak kendine seçtiği alternatifler de var. Her erkek kendi en iyi seçimine hamle yapar ve eğer geri çevrilirse ikinci en iyiye yönelir. Bu durum erkekler için oldukça iyi çalışıyor, çünkü her biri ilk ya da ikinci tercihini genellikle elde ediyor. Kadınlar, erkekler kadar başarılı olmuyor ve ikinci ya da üçüncü tercihlerini elde edebiliyorlar.



İşte yalnızca bir grubun diğerlerine yaklaşması ve şansını denemesine "Gale-Shapley Algoritması" deniyor. Bu algoritmanın arkasındaki matematik ise, önemli bir sonuç doğuruyor: Şansını deneyen grup, denemeyenlere oranla çok daha iyi eşler bulabiliyor. Hamle yapmaktan çekinip, kendisine yaklaşılmasını bekleyenler ise genellikle girişken olanların avantajından mahrum kalıyor.

 

En sadık burç hangisi?
+13
Sadakat günümüzde önemli bir erdem. Ne yazık ki herkesten bekleyebileceğiniz bir özellik olmaktan da çok uzak. Doğduğumuz anda yıldızların gökyüzündeki konumları belli başlı karakter özelliklerini belirlediği gibi ne kadar sadık olduğunuz hakkında da fikir verebiliyor. Eğer burcunuzun veya partnerinizin burcunun ne kadar sadık olduğunu merak ediyorsanız bu yazımıza göz atmanızı öneririz.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Sosyal medyada çok paylaşım yapan çiftler...
Sosyal medyada çok paylaşım yapan çiftler...
Belki de ilk görüşte aşık olanlardan değilim...
Belki de ilk görüşte aşık olanlardan değilim...
Aşkla ilgili unutmaya meyilli olduğumuz 15 gerçek
Aşkla ilgili unutmaya meyilli olduğumuz 15 gerçek
Test: İlişkinize güveniyor musunuz?
Test: İlişkinize güveniyor musunuz?
İlişkinizin kötüye gitmemesi için bunları yapın!
İlişkinizin kötüye gitmemesi için bunları yapın!
Tok olan kadınlar daha romantik!
Tok olan kadınlar daha romantik!
Eros hastalığına yakalanmış olabilir misiniz?
Eros hastalığına yakalanmış olabilir misiniz?
Hatasının farkına varacağı günü bekliyorum
Hatasının farkına varacağı günü bekliyorum

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Doğum korkusu nasıl yenilir?
    Doğum korkusu nasıl yenilir?

    Süresi : 02:20 İzlenme : 9829

  • 4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi
    4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi

    Süresi : 00:57 İzlenme : 4108

  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X