İklim Değişikliği Paneli raporu açıklandı!

IPCC'ye göre iklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğunlaşıyor...

İklim Değişikliği Paneli raporu açıklandı!
Yaşam
11 Ağustos 2021 Çarşamba

Bilim insanları, yayınlanan en son Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre, her bölgede ve tüm iklim sistemlerinde Dünya'nın iklimindeki değişiklikleri gözlemliyorlar.


Bununla birlikte, karbondioksit ve diğer sera gazlarının emisyonlarında güçlü ve sürekli azalmalar iklim değişikliğini sınırlar. IPCC'nin 195 üye hükümeti tarafından cuma günü onaylanan İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli adlı IPCC Çalışma Grubu I raporuna göre, hava kalitesine yönelik faydalar hızla gelse de küresel sıcaklıkların istikrara kavuşması 20-30 yıl alabilir.


Daha hızlı ısınma bekleniyor

Rapor, önümüzdeki on yıllarda 1,5°C'lik küresel ısınma düzeyini geçme şansına ilişkin yeni tahminler sunuyor. Rapor, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 1850-1900'den bu yana yaklaşık 1,1°C'lik ısınmadan sorumlu olduğunu gösteriyor ve önümüzdeki 20 yılda ortalama küresel sıcaklığın 1,5°C'ye ulaşması veya bu ısınmayı aşması bekleniyor.


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Dünyanın her bölgesi tehlikeli değişikliklerle karşı karşıya

Rapor, önümüzdeki on yıllarda iklim değişikliklerinin tüm bölgelerde artacağını öngörüyor. 1,5°C'lik küresel ısınma için artan sıcak hava dalgaları, daha uzun sıcak mevsimler ve daha kısa soğuk mevsimler yaşanmasına sebep olabilir. Rapor, 2°C'lik küresel ısınmada aşırı sıcaklıkların tarım ve sağlık için kritik tolerans eşiklerine daha sık ulaşacağını gösteriyor ama bu sadece sıcaklıkla ilgili değil. İklim değişikliği, farklı bölgelerde çok sayıda farklı değişikliği beraberinde getiriyor. Bunlar, rüzgar, kar, buz, kıyı alanları ve okyanuslardaki değişiklikleri içeriyor. Örneğin:


  • İklim değişikliği su döngüsünü yoğunlaştırıyor. Bu, birçok bölgede daha yoğun yağış ve buna bağlı sel ve daha yoğun kuraklık getiriyor.

  • İklim değişikliği yağış modellerini etkiliyor. Bölgelere göre değişen muson yağmurlarında değişiklikler bekleniyor.

  • Kıyı bölgeleri, 21. yüzyıl boyunca deniz seviyesinin sürekli yükselmesine tanık olacak, bu da alçak alanlarda daha sık ve şiddetli kıyı taşkınlarına ve kıyı erozyonuna katkıda bulunacak. Daha önce 100 yılda bir meydana gelen aşırı deniz seviyesi olayları, artık bu yüzyılın sonunda her yıl gerçekleşebilir.

  • Daha fazla ısınma, permafrost erimesini ve mevsimsel kar örtüsünün kaybını, buzulların ve buz tabakalarının erimesini ve Arktik deniz buzunun kaybını artırabilir.

  • Şehirler açısından ısı, yoğun yağış olaylarından kaynaklanan su baskınları ve kıyı şeritlerindeki deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim değişikliklerine sebep olabilir.

Referans:

"Climate change widespread, rapid, and intensifying – IPCC". Şuradan alındı: https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/. (9 Ağustos 2021).


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