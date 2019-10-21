İkizlere tuvalet eğitimi nasıl verilir?

İkizlerde tuvalet alışkanlığı kazandırmak için yapmanız gereken şeyler var. İşte ikizlere tuvalet eğitimi verirken dikkat etmeniz gerekenler...

İkizleriniz büyüyor ve artık bezleme işinden hem siz sıkıldınız hem de onlar öyle hareketliler ki işler gittikçe zorlaşıyor. Üstelik artık bebeklik dönemi bittiği için her şeyi tüketiyorlar ve ne yaparsanız yapın pişik olmalarına engel olamıyorsunuz. Evde iki çocuk olunca cesaret edip o bezleri çıkarmak da korkutucu geliyor. Haklısınız ama elbet bir yerinden başlayacaksınız ve merak etmeyin tüm süreçler gibi bu da geçip gidecek.

Tuvalet eğitimine ne zaman başlanabilir?

Araştırmalar 24 ay öncesinde başlanan eğitimlerin daha uzun sürdüğünü ve devamında çok sık “gerileme” yaşandığını gösteriyor. Kız çocukları için 29. Ay, erkek çocukları içinse 31. Ayın en uygun zaman dilimi olduğu saptanmış olsa da her çocuğun özel olduğunu daha erken ya da daha geç hazır olmanın bir gelişim göstergesi olmadığını unutmamalı. Geç kalınmış eğitim demek için, çocuğun 4 yaşına gelmiş olması gerekiyor.

İkizlerin tuvalet eğitimini aynanda mı vermek gerekiyor?

İkiz de olsalar, onların birbirlerinden farklı bireyler olduğunu unutmamak gerekiyor. Birisi hazırken diğeri hazır olmayabilir. Hazır olmayanı beklemek bir seçenek olduğu gibi sırayla eğitim vermek de mümkün, burada kararınızı verirken bu durumdan eğitim verenin ve ikizlerin nasıl etkileneceklerini düşünmelisiniz.

Tuvalet eğitimine hazır olup olmadıklarını nasıl anlarım?

Sabahları kuru bezle kalkıyorlarsa,

Gün içerisinde en az iki saat bezleri kuru kalıyorsa,

Kaka yapma saatlerinin bir rutini varsa ve tahmin edebiliyorsanız,

Tuvaletlerini yapmak için saklanmak, ses çıkarmak, mimiklerle ifade etmek gibi tepkiler veriyorlarsa,

Sizin tuvalete giriyor olmanız ilgilerini çekmeye başladıysa ve bu konuda iletişim kuruyorlarsa,

Basit yönergeleri anlayabiliyorlarsa,

Pantolonlarını çıkarabiliyor, eteklerini kaldırabiliyorlarsa,

Bezlenmek istemiyor, bezlenme esnasında sürekli kaçmaya çalışıyorlarsa eğitim için harekete geçebilirsiniz demektir.

İkizlerde tuvalet eğitimi için ne gibi hazırlıklar yapmak gerekir?

Tuvalet adaptörü mü yoksa lazımlık mı kullanacağınıza karar vermelisiniz. Evinizin iki farklı tuvaleti varsa ve bu eğitim sürecinde birden fazla kişi olacaksanız tuvalet adaptörü makul olabilir. Ancak tek tuvaletli bir evdeyseniz ya da eğitimi yalnız başınıza verecekseniz iki tane lazımlık almak ihtiyacın daha kolay görülmesini sağlar. Şimdiye kadar bez kullandığınız için külot ve atlet yerine zıbın kullanıyordunuz. Alışveriş listenize bol miktarda külot ve atlet ekleseniz iyi olur, ilk zamanlar kazalar olabileceği için elinizin altında ne kadar çok külot ve alt kıyafet olursa o kadar iyi olur. Sizinle birlikte tuvalete girmelerine izin verin, çocuklar taklit ederek öğrenirler. Bunun da hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Sabırlı olun

Unutmayın, bu süreç onlar için de sizin için de yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Böylesi bir konunun hallolması belki hayal ettiğinizden kolay, belki de hayal ettiğinizden çok daha zor olacak. Sabırlı olun ve sakin kalın. Çocuklarınızın sadece ihtiyaçlarını giderdikleri için suçlu hissediyor olmalarını istemezsiniz değil mi? O halde kazalar olduğunda güler yüzlü kalmaya özen gösterin.

Karşılaştırmayın

İkizlerinizin bu dönemde birbirlerini bir rakip gibi görmeleri sandığınızdan büyük sorunlara yol açabilir, bu sebeple onları karşılaştırmayın. “Bak o tuvalete yaptı, sen altına yapıyorsun hala” demek düşmanlığa, kıskançlığa ve yetersizlik hissine sebep olabilir. İkisinin de süreci farklı ilerleyecektir. Bu eğitimi en kolay şekilde atlatmaları için alan tutun.

Takdir edin

Çocukların gemisi takdirle yürür, doğru yolda olup olmadıklarını sizin ifadelerinizden gülümsemenizden anlarlar ve takdir edildikleri şeyleri tekrar etmeye çabalarlar. Konfetiler patlatmanıza, pastalar kesmenize gerek yok. Beklentiyi yükseltmeden, sarılmak, tebrik etmek, öpmek bir çocuk için çok şey değiştirebilir.

Tuvalet sonrası temizliğin de eğitimin bir parçası olduğunu unutmayın

Tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra sifonu çekmeleri, ellerini yıkamaları ve kurutmaları konusunda teşvik edici olun. Tüm ihtiyaçlarını siz halletmeyin ki bu eğitimin bir parçası olduklarını ve kendi kendilerine başarabileceklerini anlasınlar.