İkizlerde uyku düzeni nasıl sağlanır?

"İkiz bebeklerde uyku düzenini sağlamanın yolları nelerdir?", "İkiz bebekler nasıl uyutulmalı?" sorularının yanıtı haberimizde!

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İkizlerde uyku düzeni nasıl sağlanır?

Ne kendileri uyuyorlar ne de ev ahalisine rahat veriyorlar. Biri uyusa diğeri uyumuyor, uyanan diğerini uyandırıyor, birinin uykusu geldiğinde diğeri yeni uyanmış oluyor ve sizin yüzünüzü yıkayacak vaktiniz kalmıyor. Merak etmeyin, hep böyle gitmeyecek ve yine merak etmeyin uyku düzeni kurmak için koca çocuklar olmalarını beklemenize de gerek yok. Eğer tutarlı, inatçı ve sakin olursanız ikizlerle uyku düzeni kurmaz sandığınızdan çok daha kolay olacak ve uğraştığınıza gerçekten değecek.

 

Aceleci olmayın

Adım adım ilerleyin; aceleci olmayın. Bebeklerinize bir şey öğretmek hızlıca sonuç alacağınız bir şey değildir. Onların yeni rutinlerini öğrenmeleri için bu rutine alışacak zamana ihtiyaçları vardır. İlk önce planınızı programınızı yapın ve sonra onların da en hazır olduğunu düşündüğünüz zaman planınızı uygulamaya koyun. Gazı olan, hasta olan, dişi çıkan, atak döneminde olan bebeklerle yeni bir yola çıkmak genellikle mantıklı değildir.

 

İhtiyaçlarınızı tedarik edin

Bebeklerinize bir uyku rutini kurmak istiyorsunuz ve bir planınız var. Bu planı uygulamak için birtakım materyallere ihtiyaç duyuyorsanız, ilk önce ihtiyaçlarınızı tedarik edin ve sonra rutini uygulamaya başlayın. Örneğin üstlerini açıp açmadıklarını kontrol etmek için odalarına girmek onları uyandırıyorsa evinizin sıcaklığına göre birer tane uyku tulumu almak iş görebilir

 

Aynı anda besleyin

Aynı anda beslenen bebeklerin benzer zamanlarda uykuları gelir. Bebeklerinizi aynı zamanda besleyin, gazlarını çıkarın, onlarla oyun oynayın. Belirlediğiniz uyku saati yaklaşınca siz de sakinleşin, ortamın ışıklarını azaltın, sakin bir ses tonuyla konuşmaya başlayın ve ikisini de aynı anda yatırın.

 

İKİZ BEBEK NASIL EMZİRİLİR?

 

Tutarlı ve inatçı olun

Yataklarına yatırdınız ama birisi uyumuyor. Sakin olun, uyuyacak. Eğer uyku saatlerini bebeklerinize uygun bir şekilde planladıysanız, bebeğinizin uykusu olduğunu biliyorsanız yataktan çıkarmayın, ağlıyorsa kucağınıza alıp sakinleştirin ama yeniden yatırın. Kardeşini uyandıracak telaşında olmayın, birbirlerinin seslerine çok kısa bir sürede alışacaklar.

 

Aynı anda yatırın

Gündüz uykularında da gece uykularında da aynı anda yatırın; bebeklerinizin rutinlerinin ortak olması çok önemli. Çünkü ihtiyaçları çok benzer. Benzer uyku sürelerine ihtiyaç duyuyorlar bu sebeple hem gündüz hem gece aynı saatte yatmalılar.

 

Biri uyanırsa diğerini de uyandırın

Gündüz uykusunda bir bebeğiniz yeniden uyutamayacağınız miktarda uyuyup uyandıysa ikizini de uyandırın ve bir sonraki uykunun organizasyonunu uyandıkları saate göre programlayın. Uyanmaları arasında 15 dakikadan fazla olmamasına dikkat edin.

 

Uyku rutini oluşturun

Her akşam yatıracağınız saat belli olsun ve bu saat gelmeden hemen önce rutinlerinizi tamamlayın. Uyku öncesi kısa ve ılık banyo, birkaç dakikalık masaj ve hiç anlamadıklarını düşünseniz bile en sakin sesinizle okuduğunuz bir masal bebeklerinize uyku saatinin geldiğini öğretebilir. Rutinlerinize bağlı kalın, bebekler şaşırmayı sevmezler.

 

Sabırlı olun

Yıllarca uykusuz kalmaktansa bir süre –bazen birkaç gün bazen birkaç ay- çabalayıp, uyuyan bebeklerle daha kolay bir hayat sürmek sizin elinizde. Eğer sabredersiniz hem bebekleriniz hem de siz daha mutlu uyanacaksınız.

 

İKİZ BEBEK BEKLEYEN ANNE VE BABALARA ÖNERİLER

 

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