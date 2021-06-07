İkizler burcunda Güneş Tutulması (10 Haziran 2021)

Merhaba, 10 Haziran saat 13.52’de İkizler Burcu’nun 19. derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Güneş tutulmaları, en önemli göksel etkilerden biridir. Yeniay’ların bir oktav büyüğüdür ve 6 ay süreyle hayatımızda etki eder. Kısaca Ay’ın ve Güneş’in birleştiği ve dünyanın tutulmanın olduğu burç konularında yeni bir bilinç seviyesine ulaştığı zamanlar olarak kabul edilir. Hatta kişisel haritalarımızda bile doğumumuzdan bir önceki Güneş Tutulması temel olarak nasıl bir dünya atmosferine doğduğumuzu, hangi bilinç seviyesindeyken dünyaya geldiğimizi ve ruhumuzun amaçlarını temsil eder.

Yay-İkizler Aksı’nda gerçekleşen bu tutulma bizi haberler, bilgi, iletişim, uzaklar, yabancılar, ticaret, zihinsel konularla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Tutulma anı haritasında ikizler 9. Ev’e yani Yay’ın alanları olan uluslararası konular, yayıncılık, yükseköğretim gibi konulara da vurgu yapmakta.

An haritasının yükselen burcu İstanbul saatine göre Terazi. Bu da bu dönemde politikanın, evliliklerin, ikili ilişkilerin, diplomasinin de vurgu kazanacağını gösteriyor. Yükselen yöneticisi Venüs, Yengeç burcunda ve uzak töleranslı bir Jüpiter açısına sahip. Bu da ikili ilişkiler ve sosyallik açısından oldukça şanslı bir dönemde bu tutulmanın meydana geldiğini söylüyor.

İkizler burcunun yöneticisi Merkür de denkleme çok güçlü bir açı ile katılmış durumda. Merkür’ün İkizler burcunda olması Merkür’ü çok güçlendiren bir durum ki bu da bu tutulma bizi lehimize çalıştırabileceğimiz zihinsel yeteneklerle donatıyor fakat Merkür retro konumda ve Neptün de hem tutulma anına hem de Merkür’e oldukça yakın bir kare açı yani zorlayıcı açı yapmakta. Yani bu da dalgınlıklar, yanlış anlamalar, anlaşılmalar, aldatma/aldanma, unutkanlıklar gibi riskleri gündeme getiriyor. Bu dönemde başlanılan yeni projeler ile ilgili bazı geriye dönüp tekrar düzeltme gerekliliği oluşabilir.

Ayrıca bir önceki tutulma yazımda da belirttiğim gibi hem bu tutulma, hem de bir önceki Yay Ay Tutulması’nda öne çıkan güçlü bir sabit yıldız var: Bellatrix.

Bellatrix sabit yıldızı astroloji’de güçlü ve pozitif etkiler barındıran bir sabit yıldızdır ve gölgelerden, zorlu koşullardan geçtikten sonra gelen başarıyı anlatır. İçinde bulunduğumuz dönemi oldukça güzel anlattığını düşündüğüm bu sabit yıldızın zorluklardan sonra gelen başarıyı vadediyor olmasının iyileşme sürecinde beni umutlandırdığını söylemeliyim. Belki bu sene sağlığımızı tehdit eden virüsü tamamen yenemeyiz ama aşılanmaya devam ettikçe virüsün geçişi ve insanlar üzerindeki etkisi günden güne azalacaktır.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Not: Bir önceki yazımda bu güneş tutulması ve önceki ay tutulmasının benzer temalara işaret ettiğini söylemiştim ve eski yazımdaki burç yorumlarını tekrar paylaşıyorum.

Yükselen Koç

Yılın ikinci yarısında eğitim, yolculuklar, yabancılar ile ilgili konular ve ilgileniyorsanız yayıncılık gibi konularda hareketlilik yaşanacak. Abartıya ve fazla özgüven bu konularda hayatınıza kaos getirebilir.

Yükselen Boğa

Yılın ikinci yarısında yapacağınız yatırımlar, borçlar ve krediler konusu ön plana çıkabilir, ortak veya eş’inizin gelirleriyle ilgili konular veya aile içi miras konuları gündeme gelebilir. Arkadaşlarınızın vaadleri veya ayakları yere basmayan beklentilerinin dolduruşuna gelebilirsiniz.

Yükselen İkizler

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili konular olacak. Yazımın başında belirttiğim gibi abartılı durumlar sizi de özellikle kariyer konusunda bir belirsizlik içerisine sokabilir.

Yükselen Yengeç

Yılın ikinci yarısında sağlığınız ve işleriniz ile ilgili konular ön planda olacak. Kendi sağlığınız veya başkalarının sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Varsa ev hayvanları ile ilgili konular da ilk yarının konuları içerisinde. Ayrıca bu dönemde tatil yapabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Yılın ikinci döneminde kendinize ve sağlığınıza odaklanmakla birlikte aşk ve flörtlerinizle ilgili konular ve sahnede olmak sizin için önemli olacak. Spekülatif, borsa, yatırım gibi konularda abartıya ve fazla özgüvene kapılmamakta fayda var.

Yükselen Başak

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular ev, aile ve ebeveynler ile ilgili konular olacak. Ayrıca finansal konuların da ön plana çıktığı bir dönem. Bu dönemde gayrimenkul yatırımı yapabilir veya gayrimenkulünüzle ilgili düzenlemeler ve harcamalar yapabilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın üzerinizde gayrimenkul konuları açısından yanıltıcı ve abartılı bir durum yaratma riski var.

Yükselen Terazi

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular iletişim, eğitim, yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar, insan grupları, proje takımları, sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız olacak. Bu dönemde kendinize abartılı işler çıkarabilir, sağlık konusunda fazla risk alabilirsiniz, dikkat.

Yükselen Akrep

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular finansal konular, sahip olduklarınız, krediler ve borçlar ön plana çıkacak. Siz de spekülatif hareketlerin gazına gelmemeli, yapacağınız yatırımlarda iki kere düşünmelisiniz.

Yükselen Yay

Yılın ikinci yarısı sizin için eğitim, yayıncılık, uzaklar ve yabancılarla ilgili geçecek fakat iç dünyanızda veya kapalı alanlarınızda, ebeveynleriniz veya ailenizde size abartılı durumlar yaratabilecek kişiler veya gelişmeler olabilir.

Yükselen Oğlak

Yılın ikinci yarısında biraz daha izolasyonla ilgili, kendi iç dünyanızla ilgili konulara, iç konuşmalarınıza odaklanabilir, düşüncelerinizi olumlu yönde değiştirme ve iyileştirme fırsatını yakalayabilirsiniz, kardeşlerinizle veya akrabalarınızla ilgili sizi kontrol dışı bırakabilecek, abartılı durumlar yaratabilecek olaylara dikkat.

Yükselen Kova

Yılın ikinci yarısında gruplar, çalışma takımları, sosyal çevre ve arkadaşlarınızla iletişiminiz oldukça yüksek olacak. Ayrıca aşk ilişkileri, evliliğiniz varsa çocuklarınızla ilgili konular da ön planda. Bu dönemde parasal konularda, yatırımlarınız veya harcamalarınızda abartıya kaçmamalısınız.

Yükselen Balık

Yılın ikinci yarısında odaklanacağınız konular iş, kariyer ve hedefleriniz ile ilgili konularla birlikte aile ve ebeveynlerle ilgili konular da hareketlenecek. Fakat özellikle yükselen balıklar için şanslı bir dönem olmakla birlikte fazla özgüvenin sıkıntılı sonuçlar yaratabileceğini söylemeliyim.