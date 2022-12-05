İkizler burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Merhaba. 8 Aralık saat sabah 7:08 de İkizler burcunun 16 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. İkizler – Yay aksı bilgi, bilginin iletimi, öğrenme, eğitim, kısa ve uzun yolculuklar, felsefe, iletişim ile alakalıdır. Ayrıca an derecesine Mars gezegeninin de bir kavuşum açısı mevcut. Bilgi edinme ve bilginin yayılması, bilgiye verilen değer anlamında oldukça güzel bir dönemdeyiz. Bu dönemde yolculuk trafiği de artabilir. Fakat aynı zamanda sözel tartışmalara, iletişim konusunda fazla efor sarf etmemize, bu konuda enerji artışına, ayrıca fiziksel etkinliğimizin, enerjimizin artmasına, esnekliğimizin arttığına şahit olabiliriz. Hatta jest ve mimikleri daha fazla kullandığımıza da şahit olabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle oyunculuk ile ilgili işler için de faydalı bir dönem olabilir. Önemli anlaşmalar için biraz riskli. Özellikle alış satış, pazarlık, ticaret konuları çok hararetli olabilir.

An haritasının yükselen burcu da yay ve yukarıda bahsettiğim konuların tekrar vurgulandığını görmekteyiz. Ayrıca An derecesi haritanın 7. Evine denk geliyor. Evliliklerle ilgili tartışmalar, açık düşmanlıklar konuları da bu dönemde maalesef vurgulanıyor gibi görünüyor. Ayrıca 7. Ev bir köşe evdir ve bu etkilerin hayatlarımızda daha güçlü ve olay bazında daha etkili bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Haritanın akslarına da biraz sert açılar yaptığını görmekteyiz ki harita oldukça marsiyen yani sert etkilere sahip.

An derecesi RIGEL sabit yıldızı ile kavuşum açısı içerisinde. Bu sabit yıldız aslında ikizler-yay karakteristiğini çok fazla yansıttığını görüyoruz. RIGEL yıldızı ayrıca iyicil özelliklere sahip bir yıldızdır ve topluma önemli bir bilgiyi aktarmak anlamına gelir. Yani bu dönemde önemli bilgilerin açığa çıkacağını düşünüyorum, medya dünyasında önemli gelişmeler, önemli haberler alacağımızı düşünüyorum.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Eğitim, yolculuklar, yabancılar ile ilgili konular ve ilgileniyorsanız yayıncılık gibi konularda hareketlilik yaşanacak. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle sözel tartışmalar yapmaktan kaçınmalısınız, iletişim trafiği ve kısa yolculuklar artacak.

Yükselen Boğa

Yapacağınız yatırımlar, borçlar ve krediler konusu ön plana çıkabilir, ortak veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular veya aile içi miras konuları gündeme gelebilir. Ayrıca kariyeriniz ile ilgili konularda şans ve genişlemenin sizinle birlikte olduğu bir dönem.

Yükselen İkizler

İletişim, Eğitim, yabancılar, yolculuklar, yayıncılık gibi konularda ağırlıklı olaylar yaşayacağınız, enerjinizi bu konulara daha çok harcayacağınız bir dönem fakat Dolunay’ın genel etkisi olan tartışma konularına dikkat etmek gerekli.

Yükselen Yengeç

Bu dönemde bastırılmış öfke, kendi içine kapanma, kendi enerjisini, iddiasını doğru ifade edememe gibi konular gündeme gelebilir. Sağlığınız ve işleriniz ile ilgili konular ön planda olacak. Kendi sağlığınız veya başkalarının sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Varsa ev hayvanları ile ilgili konular da aralık ayının ilk yarısının konuları içerisinde.

Yükselen Aslan

İçinde bulunduğunuz arkadaş grupları, proje grupları, yakın arkadaşlarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Kariyerden elde ettiğiniz gelirler için de yeni gelişmeler söz konusu. Arkadaşlarınızla birtakım gerginlikler yaşanabilir, buna dikkat etmelisiniz. Yine grup sporları, ekip oyunları gibi konular da bu dönemin belirgin konuları arasında.

Yükselen Başak

Kariyer, toplum içindeki görünürlüğünüz ve başarınız konusunda daha enerjik ve agresif olduğunuz bir dönem. Üstleriniz veya beraber çalıştığınız kişilerle tartışma olasılığınız yüksek. İletişim trafiği, önemli anlaşmalar, iş için kısa yolculuklar konusu da oldukça gündemde.

Yükselen Terazi

Aralık ayının ilk yarısında odaklanacağınız konular iletişim, eğitim, yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar olacak. Öğretmenleriniz ile veya yurtdışı ile çalışıyorsanız bu kişilerle veya yurtdışı ile ilgili konularda gerginlikler oluşabilir, daha fazla enerji harcamak zorunda kalabilirsiniz.

Yükselen Akrep

Aralık ayında sahip olduklarınız, krediler ve borçlar ön plana çıkacak. Siz de spekülatif hareketlerin gazına gelmemeli, yapacağınız yatırımlarda iki kere düşünmelisiniz. Maddi konularla ilgili birtakım tartışmalar yaşanabilir.

Yükselen Yay

Bu dönemde ortaklıklar, evlilik, ikili ilişkiler, yakın arkadaşlıklar veya danışmanlıkla ilgili konular ön planda olacak. Evliliğinizde birtakım tartışmalar yaşamanız olasılığı yüksek. Ayrıca tehdit edici açık düşmanlarla da karşılaşabilirsiniz veya karşınızdaki kişiye karşı daha saldırgan olabilirsiniz. Buna özellikle dikkat etmek gerekli

Yükselen Oğlak

Odaklanacağınız konular günlük angarya işler, iş arkadaşlarınız, iş ortamınız, sağlık, beslenme rutini ve ev hayvanları konuları olacak. Sağlık konularına fazlasıyla dikkat etmek gerekli. Ufak tefek sağlık operasyonları geçirebilirsiniz.

Yükselen Kova

Flörtler, mutluluk, hobiler, sahne, spor gibi konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Flörtünüzle veya varsa çocuğunuzla gerginlikler yaşayabilirsiniz, özellikle bu konularda kazalara dikkat etmek gerekli. Spekülatif yatırımlar için pek de uygun değil.

Yükselen Balık

Bu dönemde gayrimenkul yatırımı yapabilir veya gayrimenkulünüzle ilgili düzenlemeler ve harcamalar yapabilirsiniz. Evde ev ahalisiyle, aile büyükleri ile gerginlikler yaşamamaya gayret göstermelisiniz. Kariyer ile ilgili konular da bu dönemde ön planda olacak.