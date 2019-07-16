İkizler burcu kadınına aşık olmak için 5 sebep

Konuşkan, sevimli ve muzip ikizler burcu kadınının aşık eden özelliklerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

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İkizler burcu kadınına aşık olmak için 5 sebep

Merkür’ün yöneticiliğinde yaşayan ikizler burcu her ne kadar dengesizliği ile gündem olsa da kelimelere olan hakimiyeti onu hemen fark etmenizi sağlar. İkizler burcu kadınına aşık olmanıza neden olacak bir çok özelliği var. İşte bu yazımızda onlardan birkaçını işledik.

 

 

Söz, büyüdür

 

İkizler iletişim konusunda çok başarılıdır. Konuşurken etrafındaki herkesin büyülenmiş gibi onu dinlemesine neden olabilir. Siz de onun sözcüklerinin büyüsüne kapılıp birden çekim alanına girebilirsiniz. O konuşurken hiç susmasın istersiniz. Her zaman anlatacağı bir hikayesi, her konuda söyleyecek birkaç kelimesi vardır.

 

 

Eğlencelidir

 

Sosyalleşme konusundaki uzmanlığının getirdiği bir diğer şey ise eğlenmeyi çok iyi bilmesidir. Şakalara ve gülmeye bayılır. Onun yanında kendinizi rahat hissetmenizin sebebi de budur. Yaptığınız espriler hak ettiği kahkahayı bulur. Gülmeyi çok sever. Yanından ayrıldığınızda yanak ve diyafram kaslarınızın ağrıdığını fark edersiniz. Beraber saatlerce gülmek için hep etrafınızda olsun istersiniz.

 

 

Enerjiktir

 

Sabahları uyandığınızda evde müzik açmış dans eden biriyle karşılaşabilirsiniz. Enerjileri öyle yüksektir ki, sizi de yanına kolayca çekebilir. Gün içinde küçük çökkünlükler yaşasa da genel olarak son derece hareketli ve dinamiktirler. Beraber dans derslerine katılabilir, küçük yürüyüşlere çıkabilir, her türlü spor aktivitesini yapabilirsiniz.

 

 

Mantık ön plandadır

 

Duygularının akıllarını takip etmesini severler. Eğer hayatına biri girdiyse önce onu baştan aşağı didik didik inceler, onunla olmanın mantıklı bir tarafını bulduysa kalbini o zaman karşıya açar. Duygularının kölesi, hakimi olmaz. Bu nedenle kapris, kıskançlık gibi yersiz dramlardan dolayı kavga etmezsiniz. Mantıklı tarafı da size her zaman yol gösterecektir. İyi bir hayat arkadaşı olduğu gibi iyi bir mentordur da.

 

 

Ulaşılması zordur

 

Genellikle flörtöz bir yapısı vardır. Çevresindeki herkes ile rahatça flört edebilir. Bunu kaçamak ya da çapkınlık olarak düşünmemek gerekir. Sadece insanlarla bu şekilde iletişim kurmayı sever. Havai bir yanı vardır. Bu yanı ise insanların ona mıknatıs gibi çekilmesine neden olur. Ulaşılması zor bir izlenim bırakır. Kolay kolay aşık olmaz. Aşık olsa da kolayca yelkenleri suya indirmez.

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