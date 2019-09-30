İkiz bebek arabası seçerken nelere dikkat etmeli?

İkizlerinize uygun bebek arabası almayı düşünüyorsanız tavsiyelerimize kulak verin!

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İkiz bebek arabası seçerken nelere dikkat etmeli?

Yaşları birbirine yakın çocuklarınız için ya da ikizleriniz için ikiz bebek arabası almaya niyetlendiniz, ama baktıkça kafanız daha çok karışıyor. Açtığınız her yeni sayfa sizi konudan uzaklaştırıyor, fiyatları gördükçe eliniz ayağınıza dolaşıyor ise kendinize bu soruları sorarak doğru bebek arabasını bulabilirsiniz!

 

İkiz/ikili bebek arabalarında üç seçeneğiniz var:

  • Yan yana ikiz/ikili bebek arabası
  • Tandem (arka arkaya) ikiz/ikili bebek arabası
  • Aparatla birleştirilen ikiz/ikili bebek arabası

 

Seçenekleri ayrı ayrı değerlendirip, en uygununu bulmak en kolay yol!

 

Yan yana ikiz/ikili bebek arabası size hangi avantajları sunuyor?

  • İki çocuk da eşit şartlarda seyahat ediyor.
  • İki çocuk da aynı yöne bakıyor, koltukları aynı miktarda yatıyor, tenteleri aynı şekilde kapanıyor, ayaklarını aynı miktarda uzatabiliyor.
  • En çok tercih edilen model olması sebebiyle daha ulaşılabilir. (bazı modeller için sipariş verdikten sonra yirmi gün beklemeniz gerekebiliyor.)

 

Yan yana ikiz bebek arabasının dezavantajları neler?

  • Eni 75-85 cm arası değişiyor ve bazen standartlara uyulmamış bina kapılarında, asansörlerde vb. yerlerde geçiş zor olabiliyor.
  • Katlandığı zaman da oldukça büyük bir yer kaplıyor eğer arabanız varsa ve puseti arabaya yüklemeniz gerekecekse geniş bir bagaja ihtiyaç duyuyor.

 

Tandem (arka arkaya) ikiz/ikili bebek arabası size hangi avantajları sunuyor?

  • Eğer ikiz çocuklarınız için değil de yakın yaşlardaki çocuklarınız için alıyorsanız, her çocuğun ihtiyacına yönelik hareket etmeniz mümkün.
  • Tekli bebek arabaları kadar bir ene sahip olduğu için şehrin dar kaldırımlarında daha kullanışlı olabilir.

 

Tandem ikiz/ikili bebek arabası size hangi dezavantajları sunuyor?

  • Çocuklar eşit şartlarda seyahat etmiyorlar.
  • Genellikle bir koltuk diğerinden daha az yatıyor, genellikle koltukların birinde tente bulunmuyor ve koltuğun ayak uzatma kısmı yok.
  • Uzun bir araç olduğu için manevra yapmak konusunda çok fazla imkân sağlamıyor.

 

İKİZ BEBEK BEKLEYEN HAMİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ŞEYLER NELER?

 

Aparatla birleştirilen ikiz/ikili bebek arabası size hangi avantajları sunuyor?

  • Eğer ayrı ayrı seyahat edilmesi gerekirse çözüm çok basit; aparatları sökmeniz yeterli.
  • Yan yana ikiz bebek arabasına dönüştürdüğünüz araçta çocuklar eşit şartlarda seyahat ediyorlar.

 

Aparatla birleştirilen ikiz/ikili bebek arabası size hangi dezavantajları sunuyor?

  • Aparatları söküp takmak zannedildiği kadar kolay değil.
  • Aparatlar kırılabiliyor, kaybolabiliyor.
  • Yan yana bebek arabasından çok daha geniş bir ene sahip olduğu için standart kapılarda da zorluk çıkarabiliyor.
  • Tüm aksam yekpare olmadığı için kullanımı dengesiz olabiliyor.

 

İkili bebek arabası alırken bütün bu bilgileri değerlendirdikten sonra şunları da dikkate almayı unutmayın:

  • İkiz/ikili bebek arabanızı ne sıklıkla kullanacağınızı ve kullanacağınız rotaları düşünün. Haftada iki defa çıkacaksanız ağır ya da geniş bir araba çok can sıkmayacak olabilir ama her gün kullanacaksanız hafif ve standartlara uygun bir araba daha iyi olabilir.

 

  • İkiz/ikili bebek arabanızı ile dışarda bulunma sürenizi göz önünde bulundurun. Eğer uzun süre dışarıda kalacaksanız daha büyük ceplere, daha geniş bir alt sepete ihtiyacınız olacaktır ama kısa turlar için kullanacaksanız daha basit modeller de işinizi görür.

 

  • İkiz/ikili bebek arabanızı nerelerde kullanacağınızı düşünmeyi de ihmal etmeyin. Engebeli yollarda kullanacaksanız daha az ve büyük tekerlekli olanları tercih etmelisiniz. Şehir içi kullanıma en uygun olanlarsa dört tekerlekli olup arka iki tekeri büyük olan arabalar. Eğer vaktinizin çoğunu AVM gibi kapalı alanlarda kullanacaksanız küçük tekerlekleri hafif araçları tercih edebilirsiniz.

 

İKİZ BEBEK BEKLEYEN ANNE VE BABALARA ÖNERİLER

 

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