HTHayat Kadın Festivali: Genç gözünden kadın haklarına bakış

10 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleşen Instagram canlı yayınımızda Bahçeşehir Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü eşbaşkanı olan Erva Kırgezen'le kadın haklarına üniversitelilerin nasıl baktığını ve kadına şiddete dair farkındalık için neler yapılabileceğini konuştuk.

Kadın haklarına dair farkındalığı artırmak için özellikle gençler tarafından aktif kullanılan sosyal medyanın önemine değindik. Sosyal medyada gündeme getirilen fiziksel ve psikolojik şiddetin yanında kadın cinayetlerinin nasıl ve ne şekilde göz çarptığına değindik.

Ayrıca "Devletler ve toplumların üstüne bu konuda neler düşüyor?"u konuştuktuktan sonra kadın hakları ve aile içi şiddetin önemini vurgulayan İstanbul Sözleşmesi'nin önemine özellikle değinildi.

Kulüp olarak yaptıkları faaliyetler ve amaçladıklarına değinen Erva Kırgezen, aslında bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçladıklarını ve her kesimden insanın bu savunmada yanlarında olmasını istediğini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir etkinlikte Gaziantep'ten "yaşlı bir amcanın" bu konuları merak edip kendileriyle iletişime geçtiğini ve bu olayın kendilerini birilerine ulaşabildiklerini hissetmelerini sağladığı için onları çok mutlu ettiğini ifade etti.

Röportajımızda yer alan konular şöyleydi:

Kadın hakları, insan haklarının neresinde?

Kadın hakları konusunu artık dünyada özel olarak konuşmamak için neler yapmalı?

Üniversitede kadın haklarına farkındalık yaratmak için neler yapılıyor?

Kadınların haklarının korunması ve güvenli bir ortam elde edilebilmesi için bir tavsiyeniz var mı? İşlerin iyiye gitmesi için ne yapılmalı?

Kadın cinayetlerine genç nesil nasıl ve hangi açıdan bakıyor? Bu gelişmelerde sosyal medyanın etkisi nasıl?

Kulüp olarak amaçlarınız nelerdir?

Kaçıranlar ve merak edenler, canlı yayınımızı buradan izleyebilirler: