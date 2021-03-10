HTHayat Kadın Festivali: Genç gözünden kadın haklarına bakış

Bahçeşehir Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü kadın hakları ve kadına yönelik şiddete gençlerin gözünden bakmak için HTHayat Kadın Festivali kapsamında Instagram'da canlı yayındaydı.

HTHayat Kadın Festivali: Genç gözünden kadın haklarına bakış
Yaşam
10 Mart 2021 Çarşamba

10 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleşen Instagram canlı yayınımızda Bahçeşehir Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü eşbaşkanı olan Erva Kırgezen'le kadın haklarına üniversitelilerin nasıl baktığını ve kadına şiddete dair farkındalık için neler yapılabileceğini konuştuk.


Kadın haklarına dair farkındalığı artırmak için özellikle gençler tarafından aktif kullanılan sosyal medyanın önemine değindik. Sosyal medyada gündeme getirilen fiziksel ve psikolojik şiddetin yanında kadın cinayetlerinin nasıl ve ne şekilde göz çarptığına değindik.


Ayrıca "Devletler ve toplumların üstüne bu konuda neler düşüyor?"u konuştuktuktan sonra kadın hakları ve aile içi şiddetin önemini vurgulayan İstanbul Sözleşmesi'nin önemine özellikle değinildi.


Kulüp olarak yaptıkları faaliyetler ve amaçladıklarına değinen Erva Kırgezen, aslında bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçladıklarını ve her kesimden insanın bu savunmada yanlarında olmasını istediğini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir etkinlikte Gaziantep'ten "yaşlı bir amcanın" bu konuları merak edip kendileriyle iletişime geçtiğini ve bu olayın kendilerini birilerine ulaşabildiklerini hissetmelerini sağladığı için onları çok mutlu ettiğini ifade etti.


Röportajımızda yer alan konular şöyleydi:

  • Kadın hakları, insan haklarının neresinde?

  • Kadın hakları konusunu artık dünyada özel olarak konuşmamak için neler yapmalı?

  • Üniversitede kadın haklarına farkındalık yaratmak için neler yapılıyor?

  • Kadınların haklarının korunması ve güvenli bir ortam elde edilebilmesi için bir tavsiyeniz var mı? İşlerin iyiye gitmesi için ne yapılmalı?

  • Kadın cinayetlerine genç nesil nasıl ve hangi açıdan bakıyor? Bu gelişmelerde sosyal medyanın etkisi nasıl?

  • Kulüp olarak amaçlarınız nelerdir?

Kaçıranlar ve merak edenler, canlı yayınımızı buradan izleyebilirler:



İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu biliyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu biliyor muyuz? Bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi ol...
Cinsiyete dayalı eşitsizlikleri aşmanın yolları nelerdir? Ekonomik ve sosyal yaşamda kadın...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.