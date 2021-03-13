HTHayat Kadın Festivali: Beden Algımız ve Beslenme

HTHayat Kadın Festivali kapsamında bir hafta boyunca yaptığımız atölyeler ve canlı yayınlarla birçok farklı konuyu ele aldık. Dün akşam Instagram üzerinden yaptığımız canlı yayının konuğu Diyetisyen Aykut Büyükekmekçi Kıvanç oldu. Birlikte beden algımız ve beslenme konularını konuştuk.

Kendisine şu soruları yönelttik:

Diyetisyenlik mesleğini ağırlıklı olarak kadınların tercih ediyor olması sizce neyle ilgili? Kadınların erkeklere kıyasla küçük yaşlardan itibaren kilo kontrolü konusunda daha takıntılı olmasıyla bunun bir ilgisi olabilir mi?

İlk sorumuzla bağlantılı olarak, kadınların genelde erkeklere kıyasla kilo konusunda daha kaygılı olduğunu görüyoruz. Son yıllarda sosyal medya kullanımının artmasının da bu konuda etkisi büyük. Bu konuyu bir diyetisyen olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Diyet kelimesini büyük çoğunluk hâlâ aç kalmakla bağdaştırıyor. Bunun sebebi ise çevreden, TV’den, sosyal medya platformları gibi yerlerden duyulan aşırı uç noktalardaki diyet programları. Siz bir uzman olarak ne tür diyet programlarını doğru buluyorsunuz?

Pandemi süreciyle birlikte tüm alışkanlıklarımız gibi beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Bu süreci sağlıklı beslenerek ve evde egzersiz yaparak geçirmeye çalışanlar olsa da büyük bir çoğunluk bu konuda pek başarılı olamadı. Bu dönemde danışanlarınızın sayısında ne gibi bir değişiklik oldu, online diyete talep arttı mı?

Pandemi döneminde -aslında sadece pandemi döneminde de değil genel olarak- zamanını çoğunlukla evde geçiren kişilerin beslenme konusunda nelere dikkat etmesini önerirsiniz?

Diyetisyen Aykut Büyükekmekçi Kıvanç ile yaptığımız canlı yayını HTHayat Instagram hesabından izleyebilirsiniz.