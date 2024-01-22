Hindistan cevizli kurabiye

Glutensiz beslenenler için de uygun olan bu leziz kurabiyeleri Müjgan Yurtseven mutlaka denemenizi öneriyor. Malzemeleri ve yapılışıyla Hindistan Cevizli Kurabiye tarifi...

Hindistan cevizli kurabiye
Yaşam
Giriş: 22 Ocak 2024 09:37 Güncelleme: 26 Ocak 2024 00:18
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Yumurta aklarını değerlendirmenin en lezzetli ve pratik hali... Yağ ve un içermeyen hindistan cevizli leziz kurabiyeleri sadece dört malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Bu leziz kurabiyeler, glutensiz beslenenler için de uygun.


Servis: 10 - 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Hindistan cevizli kurabiye için malzemeler

250 ml lik bardak ölçüsüyle;

  • 2 yumurta akı

  • Yarım bardak toz şeker

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 2 bardak Hindistan cevizi rendesi


Hindistan cevizli kurabiye yapılışı

  • Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

  • Yumurta akı, toz şeker ve vanilyayı derin bir kaba alın, mikserin yüksek deviri ile köpükler oluşana kadar 3 - 4 dakika çırpın. Hindistan cevizini ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Dondurma kaşığı veya yemek kaşığı ile ölçülendirerek yuvarlayın ve tepsiye sıralayın

  • 175 derecede önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.


Kısa bir not;


Hamura kolay şekil verebilmek için Hindistan cevizi rendesini kontrollü olarak ekleyin, yumurta akının ağırlığına göre biraz eksik ilave edebilirsiniz, hamurunuzu karıştırırken toparlandıysa Hindistan cevizi rendesi bu aşamada yeterli olacaktır.


Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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