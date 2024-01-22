Yumurta aklarını değerlendirmenin en lezzetli ve pratik hali... Yağ ve un içermeyen hindistan cevizli leziz kurabiyeleri sadece dört malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Bu leziz kurabiyeler, glutensiz beslenenler için de uygun.

Servis: 10 - 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Hindistan cevizli kurabiye için malzemeler

250 ml lik bardak ölçüsüyle;

2 yumurta akı

Yarım bardak toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

2 bardak Hindistan cevizi rendesi

Hindistan cevizli kurabiye yapılışı

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

Yumurta akı, toz şeker ve vanilyayı derin bir kaba alın, mikserin yüksek deviri ile köpükler oluşana kadar 3 - 4 dakika çırpın. Hindistan cevizini ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Dondurma kaşığı veya yemek kaşığı ile ölçülendirerek yuvarlayın ve tepsiye sıralayın

175 derecede önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.

Kısa bir not;

Hamura kolay şekil verebilmek için Hindistan cevizi rendesini kontrollü olarak ekleyin, yumurta akının ağırlığına göre biraz eksik ilave edebilirsiniz, hamurunuzu karıştırırken toparlandıysa Hindistan cevizi rendesi bu aşamada yeterli olacaktır.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...