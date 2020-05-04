Hıdırellez: Bereketin şifanın ve niyetlerin orucu

Hıdırellez'de:

- Kesici alet ele alınmaz (makas, bıçak)

- Hiçbir yeşil koparılmaz ve eve yeşil sokulmaz. Evin dış kapısına güneş battıktan sonra yeşil dallarınızı toplayıp asabilirsiniz. Apartmanda yaşıyorsanız pencerenize asıp camı açık bırakıyorsunuz. (Hızır Atanın) tüm yeryüzünü dolaşırken sizi kolay bulması için...

- Odun, çalı çırpı da eve girmez.

- Dışardan içeri su sokulmaz ve dışarı para asla verilmez.

Bunların hepsi güneş batana kadar...

Hıdırellez'de ne yapılır?

-Evimizi ve kendimizi arındırmalıyız.

-Ateşten atlama sansınız yoksa ellerinizi bir ateş üzerinde gezdirip bedeninizi süpürür gibi temizleyebilirsiniz. (Dileklerinizi oluşturmadan hemen önce)

-Dilekler şifa içinse taşa çizilir. Ev, araba, toprak vb. şeyler içinse çamurdan yapılır.

- Dilekler 5 Mayıs akşamı gül ağacının dibine konur (Biz gömmüyoruz).

- Gece kavanozların, cüzdanların vb. ağzı açık bırakılır. (Bereket için)

- Ve yatmadan önce ayışığını görecek şekilde dışarı bir bardak su koyun. Sabah bu suyu ağzınıza alıp yine bereketi çoğaltmak istediğiniz yere püskürtün. (Sadece bir ağız dolusu olacak)

6 Mayıs'ta topladığınız birkaç kır çiçeğini kaynatıp banyo yaparsanız şifalandırır çünkü 5 Mayıs gecesi tüm yeşile ve suya şifa yağıyor.

Kutlu olsun...

*Bu yazı Asu Mansur'un İnstagram hesabından alınmıştır.

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