Hiçbir başarı tesadüf değildir

Merhabalar yılın ilk yarısına geldik bile… Mayıs ayı geldiğinde çeşitli sporlarda şampiyonlar belli oluyor. 2022 senesi adeta sporda devrim yaparak Türk bayrağını göndere çektik. Sırasıyla o başarıları sizlere anlatacağım. İlk olarak beni en çok mutlu eden şampiyonluk Etimesgut Belediye Ampute takımının şampiyonlar ligi şampiyonluğu oldu. Başta futbolcu ve takım idarecileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Engellilerin fırsat verilirse neler yapabileceğini bir kez daha üstüne basa basa belirtmek istiyorum.

Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları mutlulukla izliyorum Sayın Muharrem Kasapoğlu’na sevgilerimi sunuyorum. Gelelim diğer başarılara… Ülkemizde pek duyulmayan ama benim önemsediğim Judoda kazandığımız altın madalyalar Türkiye’mize armağan olsun. Keza boksta kadın devrimi oldu resmen. Tam 5 kadın boksçumuz inanılmazı başararak kendi kilolarında şampiyon olarak göğsümüzü kabarttı.

Gelelim gündemde olan iki şampiyona… İlki yine benim yakından takip ettiğim, uzun zamandan beri hep başarılarını gözlerim dolarak izlediğim Vakıfbank Kadın Voleybol takımı… Son 5 sezonda 4 şampiyonluğu elde etti. Sadece bu apoletle değil bir sezonda toplanacak 5 kupanın tamamını alarak ulaşılması zor bir rekorunda sahibi oldu. Takımdaki herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu Efes takımına ayrı bir parantez açmak istiyorum tam 3 sene evvel Fenerbahçe EuroLig şampiyonu olduğunda Anadolu Efes o sezon çok başarılıydı ancak küçük hatalarla kaybettiler. Yılmadılar ve bir sonraki sezon yine çok başarılı sezon geçiriyorlardı ki covid-19 tedbirleri nedeniyle o sezon iptal edildi belki de iptal olmasa şampiyonluk gelecekti ama Ergin Ataman inanmıştı, biliyordu. Takımı geçen sezon Barcelona’yı yenerek ilk EuroLig şampiyonluğunu kazanmıştı. 21 Mayıs akşamı yine Anadolu Efes EuroLig’de finalde bu kez İspanyanın en büyüğü Real Madrid ile karşılaştı. Televizyon başında büyük bir heyecanla takip ettiğim maçta Efes takımı rüya gibi galibiyetle üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti. Bu başarılar kupaların hiçbiri başlığımda da belirttiğim gibi tesadüf değil düzenli çalışma, antrenman programları, takım olgusu hepsi bir arada olan şeyler. Dilerim ki bu başarıların devamı artarak gelir çünkü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sporcularımız bu felsefeye uyarak daha çok başarıya ulaşacaklarından kuşkum yok.

Herkese engelsiz ve sağlıklı bir ay diliyorum.