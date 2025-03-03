Hermes heykeli gün yüzüne çıkarıldı

Aspendos Antik Kenti'nde yüzyıllardır gömülü kalan figürler ortaya çıktı.

Hermes heykeli gün yüzüne çıkarıldı
Yaşam
Giriş: 03 Mart 2025 16:00
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Hellen mitolojisinde konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinen Hermes'in heykeli, kazı çalışmalarında parçalı olarak ortaya çıkarıldı ve kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül hale getirildi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kentinde mermer bir Hermes heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. Ersoy: "Aspendos Antik Kentinde Geleceğe Miras projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemine ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı. Aynı alanda Aphrodite ve Eros'un başları ile Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da keşfedildi" ifadelerini kullandı. Projede emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Ersoy, ayağa kaldırılacak bu eserlerin ülkeye, kültür ve turizm hayatına hayırlı olması dileğinde bulundu.





Zeus'un habercisi Hermes'i tasvir eden heykel

2024 sezonunda kazılarına başlanan Aspendos Antik Kenti'nin Tiyatro Caddesi'nin doğusunda yer alan, giriş kapısının güney kanadına konumlandırılmış anıtsal çeşmenin (nymphaion) yıkıntıları arasında mermer bir Hermes heykeli bulundu. Ortaya çıkarılan heykel, Olympos'un baş tanrısı Zeus'un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinen Hermes'i tasvir ediyor.



Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinen Hermes, aynı zamanda hırsızlar ile tüccarların, sürülerin ve çobanların koruyucusu olarak da tanımlanıyor. Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omzundan aşağı doğru sarkan peleriniyle tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimleniyor. Sol ayağının yanında ise başı Hermes'e dönük bir koç figürü yer alıyor.



Yazıtlı bir kaide üzerinde ayakta duran heykelin ağırlığının sol ayağına verildiği, sağ ayağının ise dizden hafifçe kırılarak öne atıldığı görülüyor. Kazı çalışmalarında parçalı olarak bulunan ve tamamına yakın bölümü gün yüzüne çıkarılan heykel, kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül haliyle değerlendirildi. Kaidesiyle birlikte toplam 1,65 metre yüksekliğe ulaşan eser, stilistik özellikleri açısından Roma İmparatorluk Dönemine (MS 2. yüzyıl sonu - 3. yüzyıl başları) tarihlendiriliyor.





Aynı alanda Aphrodite ve Eros'a ait başlar da bulundu

Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros'a ait olduğu değerlendirilen başlar da ortaya çıkarıldı. Heykellerin bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönemin estetik anlayışını yansıttığı gözlemlendi.


Geleceğe Miras projesi kapsamında yürütülen 2024 yılı kazı çalışmalarında aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis ile adalet, denge, kader ve intikamın sembolü Nemesis'e ait olduğu düşünülen gövde parçaları da gün yüzüne çıkarıldı. Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları bölgenin kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyor.


* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.


Türkiye'nin 21 UNESCO Dünya Mirası

Bugün Dünya Kültür Mirası Günü! Türkiye'den birçok kültürel öge, ritüel ve gelenek UNESCO Kültürel Mirası Listesi'nde yer alıyor. İşte Türkiye’nin 21 UNESCO Dünya Mirası...

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1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985
2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986
5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987
6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)
7. Xanthos - Letoon (Antalya-Muğla) 1988
8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994
9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015
15. Efes (İzmir) 2015
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016
17. Aphrodisias (Aydın) 2017
18. Göbeklitepe (Şanlıurfa) 2018
19. Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021
20. Gordion antik Kenti (Ankara) 2023
21. Türkiye'nin ilk seri kültürel varlıkları: Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami, Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Cami ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Cami ve Afyonkarahisar Ulu Cami 2023


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