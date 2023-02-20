Hazır yufkalı kıymalı Sarıyer böreği

Tarif defterimden;

Elde açmayla uğraşmadan hazır yufkayla da kıyır kıyır lezzette börekler yapabiliriz… Kıymalı, kuş üzümlü ve dolmalık fıstıklı Sarıyer Böreğini hazır yufka ile deneyin derim…

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

İç harcı için:

400 gr orta yağlı dana kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

3 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

100 gr tereyağı, eritilmiş

100 ml zeytinyağı

200 ml süt

1 yemek kaşığı un

3 yufka

1 yumurta sarısı, üzerine

Yapılışı:

*Kıyma ve iki kaşık zeytinyağını tavaya alarak suyunu salıp çekene kadar kavurun, minik doğranmış soğanlar, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurup baharatlar ve tuzu ilave ederek ocağı kapatın. Soğuyana kadar kenarda bekletin.

*Sos malzemelerini el çırpıcısı ile iyice karıştırın (sosun üç yemek kaşığını üzeri için ayırın).

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Yufkanın birini temiz bir tezgaha yayın, üzerine sostan dört yemek kaşığı kadar sürerek diğer yarısını üzerine kapatın (yarım ay şeklinde olacak), üzerine sostan iki yemek kaşığı sürüp yufkanın düz tarafına kıymalı harcın 1/3 ünü yayın, gevşek rulo yaparak iki ucu birleştirip kıvırın (görseldeki gibi). Diğer yufkalara da aynı işlemi yaparak tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

*Kenara ayırdığınız üç yemek kaşığı sosa yumurta sarısını ilave edip çırparak böreklerin üzerine sürün.

*180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 - 35 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…