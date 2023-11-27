Hayat enerjinizi artırmanın 9 yolu

Kendi enerjinizi kendiniz artırabilirsiniz. Bunu kendinize yapacağınız yatırımlarla ve en çok da kendinizi düşünerek yapabilirsiniz. İşte günlük yaşamda hayat enerjinizi artırabilmeniz için bunları yapabilirsiniz:

1- Stresinizi kontrol altına alın

Stresin neden olduğu duygular büyük oran da enerji tüketirler. Bir arkadaşınızla veya akrabanızla konuşmak, bir destek grubuna katılmak veya bir psikoterapistle görüşmek, stresinizin biraz da olsa dağılmasına yardımcı olabilir. Meditasyon, yoga ve tai chi gibi rahatlama uygulamaları da stresinizi azaltmak için etkili olabilirler.

2- Yükünüzü hafifletin

Yorgunluğunuzun ana nedenlerinden biri aşırı çalışmanız. Fazla çalışma mesleki, ailevi ve sosyal yükleri içerebilir. "Yapılması gereken" aktiviteler listenizi düzene koymaya çalışın. En önemli görevlere göre önceliklerinizi belirleyin. Daha az önemli olanları ayıklayın. Gerekirse iş yerinde ekstra yardım istemeyi deneyin, emin olun bu isteğiniz sizden daha önemli değil.

3- Egzersiz yapın

Egzersiz yapmak öncelikle daha kaliteli bir uyku sağlar. Ayrıca hücrelerinize oksijen yakmak ve oksijeni dolaştırmak için daha fazla enerji verir. Egzersiz yapmak, ruh halinizi yükseltmeye yardımcı olan yüksek dopamin seviyelerine ulaşmanızı da sağlayabilir tüm bunların yanında. Yürürken, sağlığınıza ekstra fayda sağlamak için periyodik olarak temponuzu artırmakla dahi başlayabilirsiniz.

4- Tütün ürünleri tüketmeyin

Sigaranın sağlığınızı tehdit ettiğini biliyorsunuz. Ancak sigara içmenin aslında uykusuzluğa neden olarak enerjinizi tükettiğini de biliyor muydunuz? Tütündeki nikotin uyarıcı bir madde olduğundan kalp atışlarınızı hızlandırır, kan basıncınızı yükseltir ve uyanıklıkla ilişkili beyin dalgası aktivitesini uyararak uykuya dalmanızı zorlaştırır ve bir kez uykuya daldığınızda, bağımlılık yapıcı gücü devreye girip sizi bu istekle uyandırabilir.

5- Uykunuzu sınırlayın

Uykusuz kaldığınızı düşünüyorsanız daha az uyumayı deneyin. Bu tavsiye tuhaf gelebilir ancak gerçekte ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğunu belirlemek, yatakta uyumadan önce geçirdiğiniz süreyi azaltabilir. Bu süreç uykuya dalmanızı kolaylaştırır ve uzun vadede daha dinlendirici bir uyku sağlar. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?

Gün içerisinde kestirmekten kaçının.

İlk gece normalden daha geç yatın ve sadece dört saat uyuyun.

Bu dört saatlik süre boyunca iyi uyuduğunuzu düşünüyorsanız, ertesi gece 15-30 dakika daha uyuyun.

Yatakta olduğunuz süre boyunca sağlıklı bir şekilde uyuduğunuz sürece, birbirini takip eden gecelerde yavaş yavaş uyku sürenize ekleme yapmaya devam edin.

6- Enerji kazanmak için iyi beslenin

Düşük glisemik indeksli (şekerleri yavaş emilen) yiyecekleri yemek, hızlı emilen şekerleri veya rafine nişastaları yedikten sonra meydana gelen "enerji gecikmesini" önlemenize yardımcı olabilir. Glisemik indeksi düşük gıdalar arasında tam tahıllar, yüksek lifli sebzeler, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar ve gıdalar bulunuyor. Genel olarak yüksek karbonhidratlı gıdalar en yüksek glisemik indekse sahiptir. Protein ve yağların glisemik indeksleri ise sıfıra yakındır.

7- Kafeini avantajınıza kullanın

Kafein uyanıklığı artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle bir fincan kahve içmek zihninizi keskinleştirmenize ve berraklaştırmanıza yardımcı olabilir. Ancak kafeinin enerji verici etkilerini elde etmek için onu akıllıca kullanmalısınız. Özellikle çok miktarda veya geç saatlerde tüketildiğinde uykusuzluğa neden olabilir.

8- Alkol tüketmeyin

Öğleden sonraki yorgunluğa karşı en iyi korunma yollarından biri öğle yemeğinde alkol içmekten kaçınmaktır. Alkolün sakinleştirici etkisi özellikle öğle saatlerinde daha güçlüdür. Benzer şekilde akşamları enerji kalmak istiyorsanız saat beşten sonra kokteyllerden de kaçının.

9- Su için

Zorlu dayanıklılık aktiviteleri dışındaki tüm aktivitelerde performansı arttırdığı gösterilen tek besin maddesi nedir? Pahalı bir spor içeceği değil, elbette ki su. Vücudunuzda sıvı eksikliği varsa ilk belirtilerden biri kuşkusuz yorgunluk hissi olacaktır.

Referans: "9 tips to boost your energy — naturally". Şuradan alındı: https://www.health.harvard.edu/energy-and-fatigue/9-tips-to-boost-your-energy-naturally. (30 Ağustos 2020).