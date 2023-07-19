Tai Chi nedir, faydaları nelerdir?

Tai Chi, 17. yüzyılda Çin'de bir dövüş sanatı olarak ortaya çıktı ve günümüzde dünyanın hemen her yerinde, yaklaşık 250 milyon kişi tarafından uygulanıyor. Dövüşmek ve güç uygulamak yerine içsel güce ve sessizliğe, farkındalığa odaklanması, Tai Chi’nin yaşlı veya yaralanmış kişiler dahil olmak üzere çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor​.

Tai Chi'nin yararları

Tai Chi, zihinsel odaklanma ve fiziksel çaba birleştirerek güç, esneklik ve farkındalık geliştirir. Tai Chi hareketleri, en bilinen ruhsal-bedensel pratik olan yogadan daha az talepkardır ve günlük yaşam aktivitelerine daha iyi uyarlanabilir. Ayrıca meditasyon gibi pasif tekniklerden farklı olarak, derin nefes almayı ve hareketi birleştirir. Bu da sinir sisteminizi sakinleştirmaya yardımcı olur​.

Araştırmalar, Tai Chi'nin Parkinson gibi nörolojik hastalıkları olan kişilerde bile dengeyi ve hareket kabiliyetini iyileştirebildiğini göstermektedir. Ayrıca yaşlı yetişkinlerde düşmeleri önler ve eklem üzerindeki yükü azaltarak etrafındaki kasları güçlendirir. Bu nedenle, Amerikan Romatoloji Koleji'nin diz ve kalça osteoartriti yönetimindeki rehberlerinde önerilen pratikler arasında yer alır.

Özetleyecek olursak:

Denge ve Koordinasyon: Tai Chi’nin özellikle yaşlılar arasında, dengeyi geliştirdiği ve düşme riskini azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Tai Chi'nin bu etkileri, dikkatli ve kontrollü hareketlerin yanı sıra vücudun alt kısmındaki kasları güçlendirmesi ve esnekliği artırmasıyla ilişkilendirilir.

Kronik Ağrı: Artrit, fibromiyalji ve bel ağrısı gibi kronik ağrı durumları için Tai Chi faydalı olabilir. Dikkatli, düşük etkili hareketler, ağrıyı yönetmeye yardımcı olabilir ve genel yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Kardiyovasküler Sağlık: Tai Chi, kan basıncını düşürmeye ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. 2015’te yayınlanan bir meta-analiz, Tai Chi'nin kan basıncını düşürdüğünü ve kolesterol ve trigliserid seviyelerini iyileştirdiğini ortaya koymuştur.

Stres ve Anksiyete: Tai Chi'nin meditatif niteliği, stres ve anksiyete düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Hareketlerin yavaş ve dikkatli doğası, zihni rahatlatır ve stresin azaltılmasına yardımcı olur.

Solunum Sağlığı: Tai Chi, nefes almayı kontrol etmeye odaklandığı için, solunum sağlığını iyileştirebilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişiler üzerinde yapılan bir çalışma, Tai Chi'nin egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini buldu.

Bilişsel Fonksiyon: Bazı araştırmalar, Tai Chi'nin bilişsel fonksiyonları, özellikle dikkat ve hafıza üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini göstermektedir. Bir meta-analiz, Tai Chi'nin hafıza ve dikkat gibi bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini bulmuştur.

Tai Chi felsefesi

Tai Chi, hem fiziksel bir uygulama hem de bir felsefe olarak anlaşılabilecek geleneksel bir Çin dövüş sanatıdır. Tai Chi'nin felsefesi genellikle Daoizm ve Yin-Yang teorilerine dayanır.

Daoizm: Tai Chi, Daoizm'in ana prensiplerinden biri olan "wu wei"yi, yani "zorlama olmaksızın eylemde bulunmayı" vurgular. Bu da akışta olabilmeyi ve doğanın ritmine uyum sağlamayı ifade eder. Bu nedenle Tai Chi hareketleri genellikle yumuşak, yavaş ve kontrollüdür, bu da yaşam enerjisinin (Chi veya Qi) vücutta akışını teşvik eder.

Yin-Yang Teorisi: Tai Chi ayrıca Yin ve Yang prensiplerinin uyumunu da savunur. Yin ve Yang, evrende karşılıklı bağımlılık ve dengenin temsilcileridir. Yi dişi, pasif, yumuşak ve alıcı enerjiyi temsil ederken; Yang maskülen, aktif, sert ve verici enerjiyi temsil eder. Tai Chi'de bu iki enerji arasında sürekli bir denge ve geçiş olduğu düşünülür.

Tai Chi'nin felsefesi ayrıca zihin, beden ve ruh arasındaki bağlantıyı vurgular. Meditatif hareketler, derin nefes alma ve dikkatli farkındalık uygulamaları aracılığıyla, Tai Chi uygulayıcıları genellikle genel sağlık, huzur ve denge durumlarını iyileştirebilirler.

Tai Chi'nin felsefesi ayrıca kendini savunma prensiplerini de içerir. Aslında, Tai Chi, yavaş ve kontrollü hareketlere rağmen, hala bir dövüş sanatıdır. Ancak, bu yönü genellikle Tai Chi'nin sağlık ve meditasyon yönlerinin arkasında kalır.

Tai Chi'yi denemek için basit başlangıç hareketleri

Örnek bir Tai Chi akışı, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

"Açılış Postürü" - Opening Posture

"Beyaz Leylek Kanatlarını Açar" - White Crane Spreads Its Wings

"Tek Dirsek Düşürme" - Single Whip

"Dönüş ve Fırlatma" - Turn and Chop Opponent with Fist

"Gökkuşağıyla Çizme" - Grasp the Peacock's Tail

"Yüksek Patlama" - High Pat on Horse

"Topu Sırt Üstü Çevirme" - Step Back and Roll Arms

"Bulut Elleri" - Cloud Hands

"Küçük Kuş Kuyruğunu Yakala" - Catch the Sparrow by the Tail

"Kapanış Postürü" - Closing Posture

Her hareketin ayrıntılı bir açıklaması ve nasıl gerçekleştirileceği konusunda bir Tai Chi eğitmeninden veya güvenilir bir kaynaktan rehberlik almanız önemlidir. Tai Chi, doğru bir şekilde uygulandığında birçok sağlık yararı sağlayabilir, ancak yanlış bir şekilde uygulanırsa yaralanmalara yol açabilir.

Kaynak: "Tai Chi Workout" Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2023/06/20/well/move/tai-chi-workout. (2023).