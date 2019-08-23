Haşimato için beslenmeye dikkat

Haşimato için doğal çözümler

Gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlayan haşimato tiroidi tedavisini destekleyecek öneriler...

Haşimato tiroidi, bağışıklık sisteminin vücuttaki tiroid hücrelerini aşırı miktarda tüketmesi ile ortaya çıkan bir tür otoimmün hastalıktır. Genetik olarak aktarılabilen haşimato, özellikle 30-50 yaşlar arasında daha sık görülüyor. Bütünsel yaklaşımlarla tedavi yöntemleri uygulayan Dr. Taz Bhatia, medikal yaklaşımda genellikle sadece sentetik tiroid hormonu takviyesi ile tedavi uygulandığını ve bazı durumlarda bu yöntemin yetersiz olabileceğini söylüyor. “Bazı kişilerde yapay tiroid hormonu tedavisi işe yararken, bazılarında düzenli ilaç kullanımına rağmen şikayetler azalmayabiliyor” diyen Dr. Bhatia, kronik enflamasyon, stres, sindirim sistemindeki dengesizlikler gibi durumların haşimato semptomlarını daha da kötüleştirdiğini ifade ederek daha bütüncül bir yaklaşım öneriyor. Her türlü tiroid sorunu tedavisi için düzenli ilaç uygulamasının önemli olduğunun altını çizen Dr. Bhatia, tiroid hormonlarını gerçekten dengelemek ve genel sağlığı iyileştirmek için yaşam kalitesini gözden geçirmek gerektiği konusunda ısrarcı.

Dr. Taz Bhatia’nın önerilerine göre haşimato tiroidi tedavisini kolaylaştıracak önlemler:

1- Anti-enflamatuar beslenin

Haşimato başlı başına enflamasyona sebep olan bir durum olduğu için, bu hali tetikleyecek gıdalardan uzak durmak tedavi sürecinde önemli. Özellikle haşimatoya bağlı olarak ortaya çıkan eklem ağrısı, baş ağrısı, ruh hali dalgalanmaları gibi durumlar, antienflamatuar beslenme sayesinde en aza indirilebilir. Gluten ve şekerden uzak durmak, polifenol içeren renkli meyve ve sebzelerden (yaban mersini, ahududu, kırmızı lahana, havuç, kale lahanası, brokoli) bolca tüketmek, vücuttaki enflamasyonun azaltılmasına yardımcı olarak haşimato belirtilerinin de azalmasını sağlayacaktır.

2- İyot ve selenyum tüketin

Tiroid fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan iki mineral, iyot ve selenyum, tedavi sürecinde takviye olarak (kapsül ya da gıdalardan) alındığında, tiroid hormonlarının daha düzenli çalışması kolaylaşır. İyot için deniz yosunu, morina balığı, ıstakoz, yumurta ve iyotlu tuz tüketilebilir. Selenyum için ise brezilya fındığı, ayçekirdeği, biftek, tavuk, yumurta ve kabuklu deniz ürünleri tüketilebilir. Eğer kapsül kullanmayı tercih ederseniz günde 50 mikrogram iyot, 200 mikrogram selenyum alınması öneriliyor.

3- Adaptojenlerle hormonlarınızı dengeleyin

Hormon bezlerini dengeleyen ve ‘süper gıda’ olarak da bilinen adaptojenler, haşimato tiroidi tedavisini destekleyen en güçlü besinler arasında. Vücudun stresle baş etmesini kolaylaştıran, hormonları dengeleyen ve genel sağlığı iyileştirmek için birçok etki gösteren ashwaganda ve rhodiola gibi adaptojen besinleri de beslenme düzeninize dâhil edebilirsiniz.

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