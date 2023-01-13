Haşhaşlı mahlepli tuzlu çiçek kurabiyeler

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden haşhaşlı & susamlı ve mahlepli kıyır kıyır leziz tuzlu kurabiyeler... Üstelik bu kurabiyeleri kapalı kapta bir hafta kadar saklayabilirsiniz!

Haşhaşlı mahlepli tuzlu çiçek kurabiyeler
Yaşam
Giriş: 13 Ocak 2023 11:17 Güncelleme: 13 Ocak 2023 11:22
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Servis: 23 çiçek + 23 minik kurabiye

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika


Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı, eritilmiş

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yumurta sarısı

  • 2 yemek kaşığı sirke

  • 3 yemek kaşığı su

  • 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un (200 ml lik bardak ölçüsüyle)

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 1 tatlı kaşığı beyaz haşhaş

  • 1 tatlı kaşığı mavi haşhaş

  • 1 tatlı kaşığı mahlep

  • Yarım çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı tuz




Üzerine:

  • 1 yumurta akı

  • 1 yemek kaşığı haşhaş

Yapılışı:

*İki fırın tepsisine pişirme kağıdı serip kenarda bekletin.


*Eritilmiş tereyağı, zeytinyağı, yumurta sarısı, sirke ve suyu karıştırma kabına alarak el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Üzerine unun üç bardağı, toz şeker, susam, haşhaş, mahlep, karbonat ve tuzu ekleyip yoğurun, bu aşamada ihtiyaç duyarsanız iki yemek kaşığı unu da ekleyin (hamur ele yapışmayan yumuşak kıvamda olmalı).


*Hamuru bir santimden daha ince olacak gibi merdane yardımıyla açın. Çiçek kurabiye kalıbıyla kesin, ortalarını da minik yuvarlak kalıpla kesin. Kestiğiniz hamurları tepsilere aralıklı olarak yerleştirin, kalan hamuru toparlayıp bitene kadar aynı yöntemle kalıplarla keserek tepsilere sıralayın.


*Üzerlerine yumurta akı sürüp haşhaş serpiştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 - 30 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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