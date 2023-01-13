Haşhaşlı mahlepli tuzlu çiçek kurabiyeler

Servis: 23 çiçek + 23 minik kurabiye

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika

Malzemeler:

125 gr tereyağı, eritilmiş

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı su

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un (200 ml lik bardak ölçüsüyle)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı susam

1 tatlı kaşığı beyaz haşhaş

1 tatlı kaşığı mavi haşhaş

1 tatlı kaşığı mahlep

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

Üzerine:

1 yumurta akı

1 yemek kaşığı haşhaş

Yapılışı:

*İki fırın tepsisine pişirme kağıdı serip kenarda bekletin.

*Eritilmiş tereyağı, zeytinyağı, yumurta sarısı, sirke ve suyu karıştırma kabına alarak el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Üzerine unun üç bardağı, toz şeker, susam, haşhaş, mahlep, karbonat ve tuzu ekleyip yoğurun, bu aşamada ihtiyaç duyarsanız iki yemek kaşığı unu da ekleyin (hamur ele yapışmayan yumuşak kıvamda olmalı).

*Hamuru bir santimden daha ince olacak gibi merdane yardımıyla açın. Çiçek kurabiye kalıbıyla kesin, ortalarını da minik yuvarlak kalıpla kesin. Kestiğiniz hamurları tepsilere aralıklı olarak yerleştirin, kalan hamuru toparlayıp bitene kadar aynı yöntemle kalıplarla keserek tepsilere sıralayın.

*Üzerlerine yumurta akı sürüp haşhaş serpiştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 - 30 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...